طرح نذر کتاب در زیرآب اجرا می شود

شهرزاد نصرالله‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح نذر کتاب اظهار داشت: : قصد داریم سنت‌های مذهبی نذر و وقف را با ترویج فرهنگ مطالعه گره بزنیم و با این طرح افراد می‌توانند کتاب‌های نو و بلااستفاده خود را به‌عنوان نذر همگام با شرکت در نماز جمعه به کتابخانه عمومی شهرستان اهدا کنندتا ما این کتاب‌ها را به کتابخانه‌های روستایی و مدارس تحویل دهیم.

مدیر کتابخانه عمومی شهر زیرآب، با اشاره به اینکه جامعه مخاطبین کتابخانه‌های عمومی، همه مردم هستند، افزود: اما به خاطر اهمیت گروه سنی کودک و نوجوان و همچنین، زنان خانه‌دار به‌عنوان گروه مؤثر در تربیت فرزندان، سعی در ترویج مطالعه در این دو گروه داریم و در جلسات ماهانه با این دو قشر، موضوعاتی را به آن‌ها معرفی می‌کنیم تا کتاب‌هایی را مطالعه و مطالب آن را در طی جلسات بعدی با هم به اشتراک بگذارند.

وی همچنین از تشکیل باشگاه کتابخوانی در شهر خبر داد و اشاره نمود: این باشگاه در تابستان امسال با عنوان باشگاه تابستانی کتابخوانی، آغاز به‌کار کرد و اکنون با عنوان باشگاه سال تحصیلی کتابخانی به‌صورت پایلوت در یکی از مدارس شهرستان در هفته کتابخوانی شروع خواهد شد.

وی با بیان اینکه امروزه اکثر دانش‌آموزان مطالب پژوهشی خود را به‌صورت آماده از اینترنت دانلود می‌کنند، اذعان نمود: با توجه به آسیب‌شناسی‌ای که در این حوزه انجام شده، این باشگاه پژوهش‌محور بوده و با هدف آشنایی دوباره دانش‌آموزان با کتاب‌ها و نحوه استفاده از کتاب‌های مرجع و منابع اطلاعاتی در انجام پژوهش‌ها تشکیل شده است.

این کتابدار برتر استان در سال جاری، کمبود فضا را به‌عنوان اصلی‌ترین مشکل کتابخانه شهر زیرآب برشمرد و گفت: کتابخانه باید مکانی امن، دلپذیر و خوشایند برای افراد باشد تا شوق بازگشت به کتابخانه را در آن‌ها ایجاد نماید، از این‌رو ما با وجود کمبود فضا، در صدد فضاسازی مجدد و شاداب‌سازی این محیط به‌ویژه برای کودکان هستیم.