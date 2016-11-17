فیلم/ تردد زائران اربعین با قطار رایگان در مرز شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، امسال در مرز شلمچه تمهیدات مناسبی برای عبور و مرور زائران پیش بینی شده است و این امر باعث شد تردد زائران به خوبی تا گیت های خروجی مرز شلمچه صورت بگیرد.

در میان حرکت قطار مسافربری خرمشهر تا شلمچه و دور زدن مسیر پرتردد جاده ای آن هم به صورت رایگان باعث شد مسافرانی که با وسیله نقلیه عمومی به خرمشهر آمده اند بدون معطلی تا گیت های مرز برسند و به راحتی به سمت عراق حرکت کنند.

این قطار که از نوع ریل‌باس است روزانه ۵ هزار نفر از زوار اربعین را در ۳۱ مسیر رفت و برگشتی جا به جا می کند. این قطار که به صورت ۲۴ ساعته در حال خدمات رسانی است ظرفیت ۳۳۶ مسافر را دارد.

