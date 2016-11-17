  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

فیلم/ تردد زائران اربعین با قطار رایگان در مرز شلمچه

فیلم/ تردد زائران اربعین با قطار رایگان در مرز شلمچه

شلمچه - راه اندازی قطار در مسیر خرمشهر - شلمچه باعث شده است که اغلب زائرانی که با وسیله نقلیه عمومی به خرمشهر می آیند بدون هیچ معطلی تا مرز برسند.

دریافت 16 MB

به گزارش خبرنگار مهر، امسال در مرز شلمچه تمهیدات مناسبی برای عبور و مرور زائران پیش بینی شده است و این امر باعث شد تردد زائران به خوبی تا گیت های خروجی مرز شلمچه صورت بگیرد.

در میان حرکت قطار مسافربری خرمشهر تا شلمچه و دور زدن مسیر پرتردد جاده ای آن هم به صورت رایگان باعث شد مسافرانی که با وسیله نقلیه عمومی به خرمشهر آمده اند بدون معطلی تا گیت های مرز برسند و به راحتی به سمت عراق حرکت کنند.

این قطار که از نوع ریل‌باس است روزانه ۵ هزار نفر از زوار اربعین را در ۳۱ مسیر رفت و برگشتی جا به جا می کند. این قطار که به صورت ۲۴ ساعته در حال خدمات رسانی است ظرفیت ۳۳۶ مسافر را دارد.

در این فیلم شیوه تردد این قطار را خواهید دید.

فیلم: هادی آبیار

کد مطلب 3827027

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها