تند شدن فضا عليه ايران را بعيد مي ‌دانم / مذاكره عادلانه و با رعايت احترام متقابل و قانون را قبول داريم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روساي جمهور ايران و ونزوئلا با بيان اينكه رهبران دو كشور مصمم به گسترش روابط در همه زمينه‌ها هستند، خاطرنشان كردند : امضاي 35 يادداشت تفاهم و موافقتنامه براي همكاري مشترك در زمينه‌هاي صنعتي، تجاري و بازرگاني گام مهمي در افزايش همكاريهاي اقتصادي دو كشور است.



دكتر احمدي نژاد همچنين از دولت و ملت ونزوئلا براي ميهمان نوازي آنها در اين سفر قدرداني و "چاوز" نيز دولت و ملت ايران را دوست و برادر دولت و ملت ونزوئلا معرفي كرد.



وي در ابتداي اين كنفرانس مطبوعاتي مشترك كه در پايان سفر دو روزه رييس جمهوري اسلامي ايران به ونزوئلا برگزار شد؛ با بيان اينكه اظهارات پاپ ناشي از ارايه برخي اطلاعات غلط به وي است، گفت: اسلام دين صلح و آرامش است و تمام اديان الهي مروج صلح، دوستي، آرامش و عدالت هستند و اگر مشكلي در جهان مشاهده مي‌شود نه از اين اديان بلكه ناشي از عملكرد برخي طرفداران اين اديان الهي است.



رييس جمهوري اسلامي ايران با اشاره به اينكه در قرن بيستم بسياري از مردم جهان بعلت جنگ و خشونت كشته شده‌اند و وقتي دقت مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه كشورهاي اروپايي و آمريكا خشونت طلب واقعي و عامل اين جنگها هستند، تاكيدكرد: حضرت مسيح نيز مانند همه پيامبران، پيام‌آور صلح، عدالت و اشاعه دوستي بود اما فقط در جنگ جهاني دوم بيش از60 ميليون نفر كشته و ميليونها تن ديگر آواره شدند و اين جنگ را كساني به راه انداختند كه خود را پيرو حضرت مسيح مي‌دانند و البته روشن است كه دروغ مي‌گويند.



احمدي نژاد تصريح كرد: مسلمانان، يهوديان، مسيحيان و ديگر پيروان اديان اگر واقعا طرفدار دين خود باشند، بايد صلح، آرامش، عدالت و انسان دوستي را ترويج كنند.



وي در ادامه اين كنفرانس مطبوعاتي خواستار اصلاح ساختار شوراي امنيت سازمان ملل متحد شد و گفت: برخي از كشورها براي خود در شوراي امنيت سازمان ملل، امتياز ويژه قايل شده‌اند كه مي‌توان برخورداري از اين امتياز ويژه را بي‌عدالتي ناميد.



رئيس جمهوري با تاكيد بر اينكه اين حق از سوي ملتها به اين كشورها داده نشد بلكه آنها خودشان اين حق را براي خودشان قايل هستند، خاطرنشان كرد: كساني كه سابقه زورگويي و بي‌عدالتي دارند، شايستگي نشستن بر مسند عدالت را ندارند و تا وقتي آنها بر مسند شوراي امنيت نشسته‌اند، شاهد استقرار عدالت در جهان نخواهيم بود.



دكتر احمدي نژاد با اشاره به اينكه لغو مصوبات مجمع عمومي سازمان ملل از طرف كشورهاي صاحب حق ويژه يك بي‌عدالتي آشكار است، تصريح كرد: ريشه‌هاي بسياري از مشكلات بشر ناشي از همين بي‌عدالتي ها است و اگر ملت ها بخواهند از اين ظلم و بي‌عدالتي به سازمان ملل شكايت كنند، مانند اين است كه از متهم به خود متهم شكايت برده‌اند.



در بخش ديگري از اين كنفرانس مطبوعاتي، خبرنگاري از رييس جمهوري اسلامي ايران پرسيد :" آيا رد قطعنامه شوراي امنيت از سوي ايران، سبب حمله نظامي به ايران نخواهد شد ؟" كه دكتر احمدي نژاد پاسخ داد: زمينه‌اي براي تند شدن اوضاع موجود نمي‌بينم و تند شدن فضا عليه ايران را بعيد مي‌دانم و از اين بابت هيچ نگراني ندارم.



رئيس جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه فكر مي‌كنم دست كم گروهي از سياستمداران آمريكا از درايت و عقل كافي برخوردارند كه حقوق ساير ملت ها را به رسميت بشناسند و در عين حال برنامه هسته‌اي ايران نيز كاملا شفاف است و ما در احقاق حق ملت ايران كوتاه نخواهيم آمد، خاطرنشان كرد: ما بارها اعلام كرده‌ ايم كه آماده مذاكره هستيم و مذاكره عادلانه و با رعايت احترام متقابل و قانون را قبول داريم. گفت و گوهاي ما در اين خصوص با كشورهاي مختلف ادامه دارد، سخنان و فعاليت هاي ما كاملا شفاف و صلح ‌آميز بوده و ذره‌ اي هم از مسير درست منحرف نشده است، گزارش هاي مكرر آژانس بين ‌المللي انرژي اتمي نيز صحت اظهارات ما را اثبات مي ‌كند.



دكتر احمدي نژاد در عين حال تاكيد كرد: ملت ايران در دفاع از حقوق خود مصمم است و توانايي دفاع از خود را نيز دارد و از هيچ قدرتي نمي‌هراسد و چنانچه برخي، سووالاتي يا در مواردي ابهام دارند، مي‌توانند پاسخ خود را در يك فضاي آرام دريافت كنند.



"هوگو چاوز" رييس جمهوري ونزوئلا نيز در اين كنفرانس مطبوعاتي مشترك با بيان اينكه مواضع ونزوئلا كاملا منطبق با مواضع ايران است و ملت ونزوئلا در كنار ملت ايران و دولت ونزوئلا هم حامي دولت ايران است، تاكيدكرد: سياست ها و رويكرد رييس جمهوري اسلامي ايران كاملا عادلانه، درست و منطقي است و ونزوئلا از حق ايران در استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي دفاع و حمايت مي‌كند.



به گزارش "مهر" رئيس جمهوري ونزوئلا با تاكيد بر اينكه امپرياليسم و كشورهاي استعمارگر و زورگو حق ندارند ملت هاي آزاد ايران و ونزوئلا و ديگر كشورها را از حقوق قانوني خود محروم كنند، گفت: ونزوئلا نيز در مسير توسعه دانش هسته‌اي خود حركت مي‌كند و در اين راه از تجربيات و موفقيت هاي ايران استفاده خواهد كرد.



"چاوز" با دعوت از همه كشورهاي آزاد و انقلابي دنيا براي اتحاد و مقاومت در برابر امپرياليسم، خاطرنشان كرد: ما حرف خود را ديروز در هاوانا و در اجلاس سران جنبش عدم‌تعهد گفتيم، امروز در كاراكاس حق خود را مطالبه كرديم و فردا نيز در سازمان ملل مواضع خود را مطرح خواهيم كرد.



رئيس جمهوري ونزوئلا در ادامه اظهاراتش با اشاره به درج مقاله اي درروزنامه "واشنگتن پست" مبني بر اينكه اگر آمريكا به ايران حمله نظامي كند ايران صادرات نفت خود را قطع خواهد كرد، گفت: در صورت حمله نظامي ونزوئلا در كنار ايران مي‌ماند و از حق ايران در آزاديخواهي، استقلال و پيشرفت دفاع خواهد كرد و من هم به آمريكا در مورد عواقب خطرناك حمله نظامي به ايران هشدار مي‌دهم هر چند كه ما جنگ طلب نيستيم.

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