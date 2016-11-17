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۲۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲

در جریان تماس تلفنی؛

«بان کی مون» و «ترامپ» برای دیدار با یکدیگر توافق کردند

«بان کی مون» و «ترامپ» برای دیدار با یکدیگر توافق کردند

دبیرکل سازمان ملل متحد و «دونالد ترامپ» در جریان تماس تلفنی با یکدیگر، برای دیدار بایکدیگر توافق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی «النشره»، «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد به صورت تلفنی با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، سخنگوی سازمان ملل متحد ضمن اعلام این خبر، گفت: دو طرف در جریان این تماس تلفنی برای انجام دیداری مشترک با یکدیگر، توافق کردند.

پیشتر نیز بان کی مون در جریان تماس تلفنی با ترامپ، بر لزوم ادامه ارتباط‌ سازمان ملل با رئیس جمهوری منتخب آمریکا تأکید کرده بود. این در حالی است که ترامپ تاکنون انتقاداتی را متوجه سازمان ملل ساخته است.

کد مطلب 3827031

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