به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم لیگ برتر هندبال بانوان کشور روز جمعه ۲۸ آبان با برگزاری ۳ مسابقه برگزار میشود که در یکی از بازیها تیم هندبال هدف پویان جوان قم در خانه به دیدار البرز میرود.
دیدار تیمهای هندبال هدف پویان جوان قم و هیئت هندبال استان البرز از ساعت ۱۱ صبح روز جمعه در سالن شهدای بهزیستی قم برگزار میشود و تیم هدف پویان قم پس از ۲ شکست متوالی در برابر شهید چمران فارس و ذوب آهن اصفهان به دنبال اولین برد است.
شاگردان زهرا احمدی نیا در تیم هدف پویان جوان فصل را با شکست خانگی ناباورانه برابر شهید چمران فارس آغاز کردند و در دومین دیدار نیز در قم در شرایطی برابر ذوب آهن شکست خوردند که ناداوری و اخراج ناجوانمردانه دروازه بان هدف پویان پیروزی را به اصفهانیها هدیه کرد.
حالا هدف پویان قصد برخاستن از جای خود را دارد و میخواهد با پیروزی در این بازی برابر تیم هیئت البرز قعرنشین جدول رده بندی، اوضاع خود را در جدول سر و سامان بدهد البته غیبت ۲ بازیکن هدف پویان در این بازی برای نماینده قم یک چالش است.
فاطمه راد صفت بازیکن تاثیرگذار هدف پویان به دلیل اخراج در بازی با ذوب آهن در این بازی در ترکیب هدف پویان حاضر نیست و مرضیه افشاری بازیکن بلند قامت و مهره مهم و ملی پوش هدف پویان نیز پس از عمل جراحی کتف خود دوره نقاهت را سپری میکند.
هدف پویان در دیدار روز جمعه برابر هیئت البرز از هواداران خود برای حمایت از این تیم دعوت کرده است و به نظر میرسد هدف پویان برای کسب پیروزی نسبت به ۲ بازی گذشته کار آسانتری در پیش داشته باشد گرچه زهرا احمدی نیا سرمربی هدف پویان میگوید آنها نباید البرز را دست کم بگیرند.
هدف پویان روز جمعه در قم با هدف کسب نخستین پیروزی فصل برابر هیئت البرز قرار میگیرد و سپس راهی اصفهان میشود تا جمعه آینده مقایل سپاهان صف آرایی کند. آخرین تمرین تیم هدف پویان پیش از بازی با البرز عصر روز چهارشنبه در سالن بهزیستی قم برگزار شد و تیم البرز نیز عصر پنج شنبه در همین سالن تمرین خواهد کرد.
در لیگ برتر هندبال بانوان کشور؛
تیم هندبال هدف پویان قم برابر البرز به دنبال نخستین پیروزی است
قم - تیم هندبال هدف پویان جوان قم در لیگ برتر هندبال بانوان کشور به دیدار تیم هیئت هندبال استان البرز میرود و به دنبال نخستین پیروزی است.
