فغانی نامزد بهترین داور سال جهان شد/رقابت مسی و رونالدو در امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام فهرست نامزدهای کسب عنوان بهترین داور سال ۲۰۱۶ جهان که هر ساله در امارات و تحت عنوان Globe Soccer Awards برگزار می شود مشخص شد علیرضا فغانی داور برجسته ایرانی نیز در بین نامزدها قرار دارد.

به گزارش dziennikzachodni، فغانی در این بخش باید با مارک کلاتنبرگ داور مشهور انگلیسی رقابت کند. کلاتنبرگ در یک سال گذشته کاملا تحت توجه محافل فوتبالی جهان قرار داشت. این در حالی است که فغانی با عملکرد خوب خود در مسابقات مختلف توانست در فینال المپیک ۲۰۱۶ ریو نیز حضور یابد تا شانس کسب این عنوان مهم را بدست آورد.

آنتونیو آگوئلار (السالوادور)، نستور پیتانا (آرژانتین) و باپاری پاپا گاساما (گامبیا) دیگر کاندیداهای کسب عنوان بهترین داور سال هستند.

در بخش بهترین بازیکنان نیز رقابت مسی و رونالدو به امارات کشیده شده و باید دید در فاصله اندک باقی مانده تا این مراسم کدام یک جایزه یاد شده را به خود اختصاص خواهند داد. در این بخش البته نام آنتوان گریزمان، جیمی واردی، گرث بیل و گونزالو ایگواین نیز به چشم می خورد.

در بخش مربیان نیز نام زیدان، رانیری، اونای امری و آلگری هم در بین کاندیداها به چشم می آید. البته فرناندو سانتوس سرمربی تیم ملی پرتغال هم بخاطر قهرمانی در یورو از کاندیداهای اصلی به شمار می رود.

برای کسب بهترن تیم سال جهان نیز، لستر سیتی، مولده، رئال مادرید، سویا و لژیا ورشو کاندیدا شده اند.