تکالیف رئیس جدید میراث دیکته شد/ حفاظت از اثر تاریخی با نایلون

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته به دلیل آلودگی هوا و کنسل شدن تورهای گردشگری تهران، مدیرکل میراث فرهنگی استان رسما از گردشگران خارجی و داخلی که طی این چند روز به تهران سفر می کنند عذرخواهی کند.

رجبعلی خسروآبادی گفت: آلودگی هوا موجب شده تصویری که گردشگران خارجی بعد از ورود به تهران مشاهده می کنند بر خلاف تبلیغی باشد که انگیزه سفر آنها برای دیدن جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی تهران شده است، به همین دلیل از همه گردشگران خارجی که در این چند روز به تهران می‌آیند به دلیل شرایط پیش آمده عذرخواهی می‌کنیم. تمامی تورهای تهرانگردی که قرار بود با مشارکت دفتر گردشگری شهرداری منطقه ۱۲ از روز ۲۳ آبان همزمان با روز جهانی دیابت به مدت یک هفته با عنوان پیاده گردی سلامت برگزار شود کنسل شده است.

وی افزود: تعدادی از دفاتر مسافرتی که به صورت منظم برنامه تهرانگردی را اجرا می‌کنند به دلیل آلودگی برنامه این هفته خود را کنسل کرده‌اند. به شهروندانی که به صورت گروهی و انفرادی قصد بازدید از جاذبه های تهران را دارند پیشنهاد می دهیم که برنامه بازدید خود را به زمان دیگر موکول کنند.

معاون گردشگری این اداره هم در این هفته از رایزنی با کارخانه‌های ایرانی برای ساخت ۶ اتوبوس گردشگری دوطبقه خبر داد و گفت: قرار است بازدید مشترکی برای جانمایی ایستگاه‌ها انجام شود و اتوبوس دوطبقه گردشگری نیز برای این کار در نظر گرفته شود. این اتوبوس دو طبقه گردشگری در مسیر رینگ‌ها حرکت می‌کند و توسط بخش خصوصی خریداری شده است. با کارخانه های ایرانی رایزنی شده که ۶ دستگاه اتوبوس گردشگری در داخل همانند این اتوبوس تولید شود تا بتوان از آنها برای گردشگری شهر استفاده کرد.

۹ میلیون خانوار در بهار ۹۳ به سفر نرفتند

در این هفته آماری نیز از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که در آن سفر ایرانی‌ها در بهار سال ۹۳ مورد بررسی قرار گرفته بود. آنطور که در این پژوهش آمده است در فصل بهار ۹۳ حدود ۵۸ درصد خانوارهای کشور که معادل ۱۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۷۸۶ خانوار هستند، حداقل یک سفر داشته اند. در مقابل حدود ۴۲ درصد یعنی ۹ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۲۱۴ خانوار در این فصل به سفر نرفته‌اند.

همچنین تعداد سفرهای داخلی در فصل بهار، ۶۹ میلیون سفر بوده که ۵۳ درصد از سفرهای داخلی در فصل بهار با اقامت شبانه و ۴۷ درصد بدون اقامت شبانه بوده است.

بیشترین سفرهای با اقامت شبانه فصل بهار در سال ۹۳ با هدف دیدار دوستان و بستگان (۶۰ درصد) و سپس با هدف های گردش و تفریح ۲۲ درصد و زیارت با ۹ درصد انجام شده است سفرهای با این اهداف در مجموع ۹۱ درصد از سفرها را تشکیل داده است. حدود ۹ درصد از سفرها در فصل بهار با اهدافی نظیر درمان، آموزش و۱۴۰ خرید و کسب و کار انجام گرفته است.

الگوی سفر به لحاظ هدف اصلی سفر، در سفرهای بدون اقامت شبانه متفاوت از سفرهای با اقامت شبانه است. در فصل بهار بیشترین هدف اصلی از سفرهای بدون اقامت شبانه، گردش و تفریح عنوان شده است. در حالی که بیشتر سفرهای با اقامت شبانه در این فصل، با هدف دیدار دوستان و بستگان بوده است. در فصل بهار ۴۰ درصد از سفرهای بدون اقامت شبانه با هدف گردش و تفریح ۲۵ درصد با هدف دیدار دوستان و بستگان و ۱۷ درصد با هدف درمان و ۷ درصد با هدف زیارت انجام شده است. ۱۲ درصد سفرهای بدون اقامت شبانه با اهدافی نظیر آموزش و خرید و کسب و کار انجام گرفته است.

خبر دیگری که از استان تهران منتشر شده بود مربوط می‌شد به حفاظت از آتشکده ری با نایلون به دلیل عدم اعتبار. از شهر ری خبر رسید که گچ بری های آتشکده ری را به دلیل نبود اعتبار در حال حاضر با نایلون پوشانده اند تا باران این روزها آسیبی به این بخش از بنای تاریخی آتشکده نزند.

امیر رحیم‌زاده مسئول اداره میراث فرهنگی شهرستان ری به خبرنگار مهر گفت: تا پیش از بارندگی‌های اخیر اقدام به حفاظت اضطراری کرده و با نایلون گچ‌بری‌های آتشکده ری را پوشاندیم تا بتوانیم از مرحله بحران عبور کنیم. در حال عقد قرارداد هستیم تا بتوانیم برای پوشاندن محوطه سازه ۲۰ در ۲۰ ایجاد کنیم و فصل زمستان و بارندگی‌های آن را پشت سر بگذاریم و پس از آن سازه اصلی را با یک استحکام قابل قبول بنا کنیم. برای ایجاد یک سقف محکم ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار لازم است ما درخواست داده‌ایم این درخواست در مرحله تامین بودجه است آنچه که در تملک دارایی داشتیم صد میلیون تومان بوده که فعلا به این امر اختصاص داده ایم. ما نمی‌توانیم منتظر بودجه باشیم زمستان و بارندگی های زیادی را در پیش داریم.

تکلیف سلطانی‌فر برای احمدی‌پور

اوایل هفته مراسم تودیع مسعود سلطانی‌فر رئیس قبلی سازمان میراث فرهنگی و معارفه زهرا احمدی پور رئیس جدید این سازمان با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و در این برنامه سلطانی فر تکالیفی را برای رئیس جدید عنوان کرد که یکی از آنها پیگیری مواردی بود که سلطانی فر نتوانسته بود آنها را تکمیل کند.

سلطانی فر که اکنون وزیر ورزش و جوانان است به مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: این مرکز قبلا منحل شده بود اما بعدا آن را با چنگ و دندان حفظ کردیم و اجازه ندادیم منحل شود. شرکت توسعه گردشگری نیز به صورت غیرقانونی در حال واگذاری بود در صورتی که ۷۰ درصد سهام این شرکت متعلق به سازمان میراث فرهنگی است و ما توانستیم به عنوان یک پرونده موفق در این حوزه عمل کنیم و واگذاری آن را لغو کنیم.

وی به دانشکده هنرهای سنتی نیز اشاره کرد و گفت: مصوبه‌ای برای تشکیل دانشکده هنرهای سنتی فرشچیان از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفتیم مسئول آن سازمان میراث فرهنگی است و مصوبه‌اش در حال ابلاغ است. باید اهتمام ویژه‌ای برای راه اندازی این دانشکده داشته باشیم.

سلطانی‌فر در حوزه نهضت هتل‌سازی نیز گفت: ۸۲۰ هتل یک تا پنج ستاره در حال ساخت است که ۷۰ هتل آن ۴ و ۵ ستاره دارند یکی از ارزشمندترین محموله هایی که در خارج از کشور وجود داشت و هنوز همه آن برنگشته الواح هخامنشی هستند که در طی این سه سال توانستیم حکم مثبتی برای آنها بگیریم و اگر یک فشار دیگر به آن وارد شود این مشکل حل شده و الواح هخامنشی به ایران می آید. همچنین ما قول داده ایم که E-visa تا آخر سال راه اندازی شود.

سلطانی فر اظهار امیدواری کرد که احمدی پور بتواند این موارد را پیگیری کند. در این برنامه همچنین سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی وضعیت این سازمان را در دوران محمدعلی نجفی و مسعود سلطانی‌فر همانند بیمار اورژانسی شرح داد که زخم خورده بود او گفت که حالا خیال‌مان راحت است این سازمان فرهنگی دوره سخت را گذرانده و اکنون می تواند به بخش منتقل شود.

وی در ادامه سخنان خود، مسعود سلطانی‌فر رئیس قبلی سازمان میراث فرهنگی را در ادامه به نادرشاه افشار تشبیه کرد که به همه کشور سفر کرده است بنابراین باید مدال دوندگی بگیرد. امیدوارم خانم احمدی‌پور هم با توجه به ویژگی‌هایی که دارند، موفق باشد. از سوی دیگر ما بنا به دلایلی باید از حضور وی در این سازمان پشتیبانی کنیم. حتی از سال ۱۳۰۹ هیچ خانمی به ریاست این سازمان انتخاب نشده بود.

در ادامه مراسم، سعید شیرکوند معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی شهادت داد سلطانی‌فر سه سال شبانه‌روز و بدون تعطیلی سازمان میراث فرهنگی را از وضعیت نابه هنجار گذشته به امروز رساند. بودجه جاری این سازمان طی سه سال گذشته رها شده بود و هیچ بودجه سنواتی نداشت امروز بودجه این سازمان ۴۵۷ درصد افزایش داشته است. همچنین بودجه تملک و دارایی ۳۱۴ درصد با افزایش مواجه شد و از سوی دیگر تعداد ۴۳ اداره میراث فرهنگی در کل کشور به ۱۹۶ اداره در سطح شهرستان‌ها ارتقا پیدا کرد.

میراثی که اشتباهی تخریب شد

بخش دیگری از بافت تاریخی شهر شیراز تخریب شده است؛ این بار حدود ده پلاک در محله «سرباغ» که بخشی از آنها متعلق به دوره پهلوی و تعدادی نیز قاجاری بودند، توسط شهرداری منطقه ۸ شیراز تخریب شد. در جریان این تخریب‌ها خانه حاج زالی با طاق معروفش هم از بین رفته است.

مسعود منیعاتی، مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس گفت: در حالی این بناها برای ایجاد بازارچه تخریب شده که در فاصله ۵۰ متری آن، بازارچه ارامنه وجود دارد که از رونق افتاده است. چرا به جای احیای آن بازار، این خانه‌ها تخریب شد؟ براساس چه معیار و نقشه‌ای؟ بیشتر این خانه‌ها مربوط به دوره پهلوی بوده‌اند و تزئینات خاصی نداشته‌اند اما مسئله اصلی ما بافت تاریخی است که چینش تک دانه‌ها و پیوستگی آنها مهم بود.

وی ادامه داد: همچنین در آن محدوده خانه حاج زالی وجود داشت که این طاق و خانه در جریان تخریب‌ها از بین رفت. حاج زالی اولین کسی بود که سرویس بهداشتی عمومی برای مردم وقف کرد. او از واقف‌های شیراز و خانه‌اش جزو ارکان هویتی شهر بود. جالب اینجاست که طاق حاج زالی توسط شهرداری در حالی تخریب شده که پیش‌تر خود شهرداری روی این طاق تابلوی معرفی زده بود.