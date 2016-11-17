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۲۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵

با همکاری محیط زیست و آموزش‌وپرورش؛

طرح «ساعتی با محیط بان» در مدارس استان بوشهر اجرا می‌شود

طرح «ساعتی با محیط بان» در مدارس استان بوشهر اجرا می‌شود

بوشهر - رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش استان بوشهر  گفت: طرح «ساعتی با محیط‌بان» در مدارس حاشیه مناطق حفاظت شده استان بوشهر اجرا می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شعرانی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تقدیر از همکاری سازمان‌های مردم نهاد حوزه محیط زیست اظهار داشت: اجرای طرح «ساعتی با محیط بان» با هدف نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و جلب مشارکت دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه تفاهم‌نامه همکاری بین آموزش‌وپرورش و سازمان حفاظت محیط‌زیست استان نیز در این زمینه منعقد شده است افزود: این طرح بر اساس دستورالعمل ابلاغی، با اولویت مدارس داخل یا مجاور مناطق حفاظت‌شده، پارک‌های ملی و پناهگاه‌های حیات‌وحش اجرا می‌شود.

رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، هدف از اجرای این طرح را ارتقای سطح آگاهی‌های زیست‌محیطی دانش آموزان دانست و عنوان کرد: آشنایی با وظایف محیط بانان، تعریف مناطق حفاظت‌شده، جلب مشارکت و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری در  دانش آموزان از دیگر اهدافی است که در اجرای طرح «ساعتی با محیط بان» مدنظر است.

شعرانی با بیان اینکه کارگاه آموزشی و توجیهی طرح «ساعتی با محیط بان در مدارس» با حضور مدیران مدارس مجری برگزار خواهد شد تصریح کرد: آموزش‌وپرورش نقش محوری در توسعه فرهنگ دارد و دستگاه تعلیم و تربیت به لحاظ گستردگی و ارتباطی که با خانواده‌ها و جامعه دارد نقش بسیار مؤثری در نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط ریست می‌تواند داشته باشد.

کد مطلب 3827086

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