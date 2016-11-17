به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شعرانی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تقدیر از همکاری سازمانهای مردم نهاد حوزه محیط زیست اظهار داشت: اجرای طرح «ساعتی با محیط بان» با هدف نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیطزیست و جلب مشارکت دانش آموزان است.
وی با بیان اینکه تفاهمنامه همکاری بین آموزشوپرورش و سازمان حفاظت محیطزیست استان نیز در این زمینه منعقد شده است افزود: این طرح بر اساس دستورالعمل ابلاغی، با اولویت مدارس داخل یا مجاور مناطق حفاظتشده، پارکهای ملی و پناهگاههای حیاتوحش اجرا میشود.
رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، هدف از اجرای این طرح را ارتقای سطح آگاهیهای زیستمحیطی دانش آموزان دانست و عنوان کرد: آشنایی با وظایف محیط بانان، تعریف مناطق حفاظتشده، جلب مشارکت و ایجاد حس مسئولیتپذیری در دانش آموزان از دیگر اهدافی است که در اجرای طرح «ساعتی با محیط بان» مدنظر است.
شعرانی با بیان اینکه کارگاه آموزشی و توجیهی طرح «ساعتی با محیط بان در مدارس» با حضور مدیران مدارس مجری برگزار خواهد شد تصریح کرد: آموزشوپرورش نقش محوری در توسعه فرهنگ دارد و دستگاه تعلیم و تربیت به لحاظ گستردگی و ارتباطی که با خانوادهها و جامعه دارد نقش بسیار مؤثری در نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط ریست میتواند داشته باشد.
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