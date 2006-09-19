به گزارش خبرگزاري مهر، ويژه برنامه صبح بخير ايران يكي از برنامه هاي شبكه اول به مناسبت هفته دفاع مقدس است كه هر روز صبح در اين هفته پخش مي شود. هدف اين برنامه زنده كردن ياد و خاطره هشت سال دفاع مقدس براي مخاطبان است.

گفتگو با فرماندهان جنگ، سرداران سپاه، ارتش و بسيج و هنرمندان سينما و تلويزيون كه در اين زمينه فعاليت كرده اند از بخش هاي مختلف اين ويژه برنامه است. رضا توكلي، نظام اسلامي، محمدي و يارمحمدي مجريان اين برنامه هستند.

همچنين گروه خانواده شبكه اول سيما در اين هفته مجموعه "بهترين تابستان من" را پخش مي كند و هنرمندان عرصه دفاع مقدس، فرماندهان جنگ و خانواده هاي شهداء، جانبازان و ايثارگران از خاطرات خود در سال هاي دفاع مقدس مي گويند. شبكه اول رژه نيروهاي مسلح را در 31 شهريورماه به صورت زنده از اين شبكه پخش مي كند.