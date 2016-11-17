تسهیلات حمایتی به ۱۰ درصد واحدهای تولیدی مازندران پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مهاجر صبح پنجشنبه در آیین تجلیل از صادرکنندگان استان مازندران رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه مازندران رتبه اول تسهیلات حمایت رونق تولید را دارا است گفت: بیش از چهار هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی دارای مشکل برای دریافت تسیهلات ثبت نام کرده‌اند اما تاکنون به بیش از ۶۸۵ واحد تسهیلات پرداخت شده است و حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد موفق به دریافت آن شده‌اند.

وی گفت: استان مازندران با توجه به قطب کشاورزی و گردشگری بودن و وجود صنایع کوچک و متوسط نیازمند توجه بیشتری است.

وی با بیان اینکه ظلمی در گذشته به استان مازندران در حوزه صنعت روا داشته شده است گفت: میزان تولید بخش کشاورزی استان ۷.۵ میلیون تن است و حوزه کشاورزی استان توانمندی‌های زیادی و رتبه اول را در محصولات مختلف در کشور دارد.

وی عنوان کرد: در حوزه طیور و آبزیان نیز رتبه بالایی داریم و ۱۲ درصد مرغ کشور را مازندران تولید می‌کند و در بخش آبزیان نیز جایزه بسیار بالایی داریم.

مهاجر یادآور شد: در حوزه معدن جایگاه اول و دوم را داریم و در صنایع کوچک و متوسط نیز با داشتن سه هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی رتبه خوبی داریم.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران به قابلیت‌های مازندران در حوزه کشاورزی اشاره و اضافه کرد: مرکبات مزیت جدی استان در حوزه کشاورزی است و در این بخش با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

مهاجر یادآور شد: باید برای رفع دغدغه بخش کشاورزی و صادرات مرکبات استان برنامه ریزی اساسی شود و علاوه بر این صنایع کوچک استان حال و روز خوبی ندارد که در این بخش نیز نیازمند حمایت هستیم.