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۲۸ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۱۶

معاون سازمان امور دانشجویان خبر داد؛

ارقام کار دانشجویی تغییر کرد/ ابلاغ آیین نامه به دانشگاه ها

ارقام کار دانشجویی تغییر کرد/ ابلاغ آیین نامه به دانشگاه ها

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از تدوین و نهایی شدن آیین نامه کار دانشجویی خبر داد و گفت: آیین نامه برای تمامی مقاطع تحصیلی تهیه شده و به زودی به دانشگاه ها ابلاغ می شود.

 ابوالحسن ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیین نامه کار دانشجویی گفت: این آیین نامه در گذشته به دانشگاه ها ابلاغ شده بود اما اعداد و ارقام از زمان ابلاغ تاکنون تغییر نکرده بود که این اعداد را تغییر داده و متناسب کردیم.

وی ادامه داد: این ارقام را متناسب کرده ایم تا دانشجویانی که با حوزه های دانشجویی همکاری می کنند، بتوانند حداقل درآمدی از محل مشارکت در کارهای دانشجویی داشته باشند.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان افزود: این آیین نامه برای تمام مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری بازنگری و تدوین شده و به زودی به دانشگاه ها ابلاغ می شود.

کد مطلب 3827091
زهرا سیفی

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