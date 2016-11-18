ارقام کار دانشجویی تغییر کرد/ ابلاغ آیین نامه به دانشگاه ها

ابوالحسن ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیین نامه کار دانشجویی گفت: این آیین نامه در گذشته به دانشگاه ها ابلاغ شده بود اما اعداد و ارقام از زمان ابلاغ تاکنون تغییر نکرده بود که این اعداد را تغییر داده و متناسب کردیم.

وی ادامه داد: این ارقام را متناسب کرده ایم تا دانشجویانی که با حوزه های دانشجویی همکاری می کنند، بتوانند حداقل درآمدی از محل مشارکت در کارهای دانشجویی داشته باشند.

معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان افزود: این آیین نامه برای تمام مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری بازنگری و تدوین شده و به زودی به دانشگاه ها ابلاغ می شود.