وضعیت مرز مهران بحرانی است/ از اعزام زائران جلوگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار لرستان صبح امروز پنج شنبه جلسه کارگروه اشتغال را قطع کرد تا به موضوع وضعیت مرز مهران بپردازد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت مرز مهران اصلا مناسب نیست، گفت: ممکن است در مرز بحرانی پیش بیاید و نتوانیم پاسخگو باشیم.

هوشنگ بازوند با اشاره به اینکه وضعیت در مرز مهران اصلا مناسب نیست و ممکن است بحرانی پیش آید که نتوانیم پاسخگو باشیم، اظهار داشت: فرمانداران باید در شهرستانها مستقر شوند و تحت هیچ شرایطی نگذارند کسی به مرز مهران برود.

وی با بیان اینکه دلسوزی نکنید که زائران امام حسین(ع) هستند چراکه ممکن هست بحران در مرز پیش بیاید، تصریح کرد: مسئولان باید مانع از اعزام زائران به مهران شوند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه رفتن به مرز مهران مصلحت نیست، افزود: اصلا امکان پذیرایی در عراق نیست و اگر مردم بروند بحرانی ایجاد می شود.

بازوند با اشاره به اینکه الان گزارش داده اند که زائران استان برای ورود به مرز دارند فشار می آورند، گفت: تحت هیچ شرایطی هیچ کس نباید به مرز مهران اعزام شود.

وی با بیان اینکه در این رابطه ساعت ۷:۳۰ صبح جلسه شورای تامین را داشته ایم، تصریح کرد: الان بحث ویزا مطرح نیست و مرز را باز گذاشته و افراد بدون هیچ محدودیتی می روند و گروهی نیز بدون محدودیت وارد کشور می شوند که مشخص نیست چه کسانی هستند و شرایط کاملا بحرانی است.

وی ادامه داد: فرمانداران می توانند جلسه را ترک کنند و به شهرستان خود بروند تا شرایط را کنترل کنند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه ممانعت از اعزام به مرز مهران دستور شورای امنیت ملی کشور است و همه مکلف به اجرا هستیم، گفت: ۱۵۰ هزار زائر در شهر ۲۰ هزار نفری وجود دارد و شاید ۱۰۰ هزار نفر هم در راه مرز باشند.

بازوند یادآور شد: هر اختیاری که می خواهید دارید تا از اعزام به مرز جلوگیری کنید.