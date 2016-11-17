آسمان کرج خاکستری شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - ساره نوری: هفت روز گذشت و آلودگی هوا در البرز همچنان می‌تازد، شهروندان البرزی ساکن شهرهای صنعتی استان از بیست و یکم آبان ماه جاری تاکنون هرروز را به امید پاک شدن هوا آغاز می‌کنند ولی هرروز دریغ از دیروز، شاخص کیفیت هوا در جدول خیال پایین آمدن ندارد و هرروز بیشتر از روز قبل قد می‌کشد.

افزایش آلودگی و غلظت آلاینده‌ها باعث شد مدارس نوبت صبح مقطع ابتدایی، مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها در شهرهای، کرج، ساوجبلاغ، نظرآباد و فردیس روز دوشنبه بیست و چهارم آبان ماه تعطیل شود شهروندان هم هرروز صبح با ماسکی به‌صورت از خانه خارج شدند.

در هفت روزی که گذشت آسمان کرج خاکستری‌تر شد، بیست و یکم ماه جاری بود که غلظت آلاینده‌ها در استان به مرز ۱۸۰ رسید و اداره هواشناسی و اداره کل حفاظت محیط‌زیست خبر از تداوم آلودگی هوا دادند.

حسین محمدی مدیرکل اداره حفاظت محیط‌زیست استان البرز بیست و یکم آبان ماه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به پایداری هوا و وارونگی دما که تا دو روز آینده ادامه دارد و همچنین با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌ها ضروری است با واحدها و هر نوع منبع آلاینده هوا در سطح استان برخورد شود.

آلودگی هوا مدارس البرز را تعطیل کرد

بیست و دوم آبان ماه یعنی شنبه هفته جاری مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان البرز به خبرنگار مهر، گفت: شاخص کیفیت هوای شهرستان کرج ۱۴۳ است که نشان از ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس دارد.

وی شاخص کیفیت هوای شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد را به ترتیب ۱۳۱ و ۱۴۰ اعلام کرد و گفت: کیفیت هوای این دو شهرستان برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار دارد.

تداوم آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها باعث شد که ساعت ۲۰ شنبه‌شب شاخص آلودگی هوای کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد به ترتیب ۱۵۴، ۱۵۳ و ۱۵۴ اعلام شود همین اعداد و ارقام ارائه‌شده ناسالم بودن هوا را برای بار دیگر گوشزد کرد به‌طوری‌که این بار از مرز هشدار نیز گذشت.

اما البرزنشینان به‌ویژه کرجی‌ها روز بیست و سوم آبان ماه را باز با آلودگی هوا آغاز کردند به‌طوری‌که ساعت ۱۱ صبح شاخص آلودگی هوای کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد به ترتیب ۱۳۶، ۱۴۴ و ۱۴۰ اعلام شد که حکایت از ناسالم بودن هوا برای گروه‌های خطر داشت.

تداوم آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها باعث شد یکشنبه‌شب مهدی مهرور مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز در گفتگو با خبرنگار مهر خبر تعطیلی نوبت صبح مدارس ابتدایی در شهرهای کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد را اعلام کند.

شدت آلودگی هوا نوبت صبح مدارس ابتدایی، مهدهای کودک و پیش‌دبستانی شهرهای کرج، نظرآباد و ساوجبلاغ، و فردیس را به تعطیلی کشاند.

استقبال از رئیس جمهور در هوایی آلوده

صبح بیست و چهارم آبان ماه نیز البرزی‌ها از پشت ماسک به هم سلام کردند شاخص آلودگی هوا در شهرستان کرج از مرز هشدار گذشت و با قرار گرفتن روی عدد ۱۶۹ بار دیگر داستان غم‌انگیز آلودگی هوا را یادآور شد.

اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان البرز به البرزی‌ها و گروه‌های خطر هشدار داد که از تردد غیرضروری در سطح شهر به‌ویژه مرکز کرج خودداری کنند.

شاخص کیفیت هوای شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد صبح روز بیست و چهارم آبان ماه با قرار گرفتن روی اعداد ۱۶۵ و ۱۷۰ نشان از ناسالم بودن هوا برای چهارمین روز متوالی داشت.

روز بیست و پنجم آبان ماه شاخص کیفیت هوای شهرهای کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد با قرار گرفتن روی اعداد ۱۰۳، ۱۲۰ و ۱۳۲ برای پنجمین روز متوالی نشان داد هوا هنوز برای گروه‌های حساس ناسالم است.

درحالی‌که البرزنشینان آماده می‌شدند که صبح بیست و ششم آبان ماه از رئیس‌جمهور و کابینه دولت استقبال کنند شاخص کیفیت هوای شهرهای کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد همچنان برمدار آلودگی می‌گشت و با قرار گرفتن روی اعداد ۱۱۶، ۱۰۴ و ۱۰۴ خبر از روزی دیگر با تِم آلودگی داد.

اعلام شاخص کیفیت هوای شهرهای کرج، نظرآباد و ساوجبلاغ در روز بیست و هفتم آبان ماه آن‌هم بر روی اعداد ۱۵۶، ۱۵۰ و ۱۴۱ نشان می‌دهد که کیفیت هوا از مرز هشدار گذشته و مردم باید از تردد غیرضروری خودداری کنند.

تعطیلی پنجشنبه‌ها در البرز شاید وقتی دیگر

در ادامه لازم است به گفتگوی خبرنگار مهر با معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و معاون رئیس‌جمهور که سال گذشته شانزدهم آذرماه انجام‌شده اشاره‌ای کنیم. وی در خصوص وضعیت آلودگی هوا در البرز و لزوم تعطیلی پنج‌شنبه‌ها، گفته بود: نامه تعطیلی پنج‌شنبه‌ها که از سوی استاندار البرز به این سازمان ارسال‌شده است به هیئت دولت ارجاع داده شد.

ابتکار در ادامه بیان کرده بود: آمار و اطلاعاتی که در خصوص افزایش آلودگی هوا در پی لغو پنج‌شنبه‌ها در البرز به‌ویژه کلان‌شهر کرج ارائه‌شده است موردقبول است و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در البرز موافق است و در این زمینه کمک خواهد کرد.

باگذشت یک سال از این اظهارنظر ابتکار در خصوص تعطیلی پنج‌شنبه‌ها خبری از ابلاغ مصوبه تعطیلی نشده و شدت آلودگی هوا در البرز نفس این استان را به شماره انداخته است وجود کارخانه‌های صنعتی بزرگ، حجم بالای ترافیک درون و برون‌شهری باعث شده است کیفیت هوا در نمودار شاخص کیفیت بالا و بالاتر رود و آسمان کرج خاکستری‌تر از روزهای دیگر به نظر برسد.

عکس: محمدرضا جهانشاهلو