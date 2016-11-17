نرخ بیکاری در جویبار ۵ درصد است/ ایجاد پایانه صادراتی

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری پیش از ظهر پنجشنبه در کارگروه تخصصی اشتغال شهرستان جویبار با اشاره به اینکه شهرستان جویبار در نرخ مشارکت و نرخ بیکاری زبانزد استان است، خاطرنشان کرد: در حالی‌که نرخ بیکاری در دیگر شهرستان‌های استان از ۱۰ به بالا است اما نرخ بیکاری در این شهرستان حدود پنج درصد و نرخ مشارکت آن نیز نزدیک به ۵۰ درصد است.

وی در رابطه با افزایش جذب اعتبارات بسته رونق تولید در استان گفت: طی دو ماه، با یک جهش از رتبه ۲۰ در کشور به رتبه اول رسیدیم و این امر بیانگر تلاش همگانی دستگاه‌ها و همچنین، بانک‌ها بوده است.

وی در ادامه افزود: در این بسته دو امر مهم است، یکی استفاده بهینه از این تسهیلات و دیگری بحث تعهد اشتغال که برای سرمایه ثابت این تعهد بیشتر از سرمایه در گردش خواهد بود که هر دو در استان به جد در حال پیگیری است.

اصغری با اشاره به اینکه استان مازندران در طرح تکاپو به‌عنوان پایلوت در تمامی حوزه‌ها قرار گرفته، گفت: حوزه‌های مرتبط در این طرح در استان، آی تی، آی سی تی، گردشگری و کشاورزی هستند که حوزه‌های آی تی را با حضور وزیر کار و تعاون اجتماعی و وزیر ارتباطات با ۱۸ شرکت تفاهم نامه‌هایی را امضا کردیم و قرار بر این است در ظرف دو سال دوهزار میلیارد تومان در این حوزه‌ها هزینه شود.

وی با بیان اینکه طرح کسب‌وکار خرد فراموش شده بود، افزود: هدف طرح تکاپو این است که در دوران رکود اقتصادی بتوانیم در کنار واحدهای بزرگ برای کسب‌وکار خرد نیز تلاش صورت گیرد.

مدیرکل تعاون مازندران با اشاره به اینکه بیشتر بیکاران استان مازندران در مقطع بالای لیسانس، بویژه در بخش فنی و مهندسی و آی‌تی است، افزود: ما در بحث زیرساخت در حوزه آی‌تی در کشور رتبه دوم را داریم و این امر ظرفیت ویژه در اشتغال است.

وی همچنین در رابطه با ایجاد پایانه صادرات در شهرستان جویبار گفت: امیدواریم با اجرای این طرح، محصولات تولیدی دیگر در دست کشاورزان باقی نماند و ظرفیت مازندران را ارتقاء دهیم.

اصغری با بیان اینکه در سال گذشته، ۴۰۵ میلیارد تومان از توان تسهیلاتی بانک‌ها در استان استفاده کردیم افزود: این امر بیانگر آن است که استان مازندران می‌تواند جذب اعتبار داشته باشد و این امر به ظرفیت شهرستان‌ها و همت دستگاه‌هاست.

وی در رابطه با کاریابی‌ها گفت: ۴۶ کاریابی در سطح استان داریم و کاریابی و مشاوره هدف اصلی آنان است، همچنین کاریابی باید بازاریابی کنند.