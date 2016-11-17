بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز عمده جهان را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، هر دلار آمریکا امروز (۲۷ آبان ماه) با چهار ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۳۲,۰۴۱ ریال، هر پوند انگلیس با۱۴۹ ریال کاهش ۳۹,۷۸۴ ریال و هر یورو با ۱۵۹ ریال افت قیمت ۳۴,۲۶۳ ریال اعلام شد.

هر فرانک سوییس ۳۱,۹۸۱ ریال، کرون سوئد ۳,۴۸۸ ریال، کرون نروژ۳,۷۷۹ ریال، کرون دانمارک۴,۶۰۳ ریال، روپیه هند ۴۷۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۷۲۳ ریال، دینار کویت ۱۰۵,۲۴۴ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۰,۵۸۸ ریال، یکصد ین ژاپن۲۹,۳۹۹ ریال، دلار هنگ کنگ ۴,۱۳۱ ریال و ریال عمان۸۳,۲۲۶ ریال قیمت گذاری شد.

همچنین هر دلار کانادا ۲۳,۸۴۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۲۴۳ ریال، لیر ترکیه ۹,۶۵۰ ریال، روبل روسیه ۴۹۶ ریال، ریال قطر ۸,۸۰۲ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۷۷۶ ریال، لیر سوریه ۱۵۱ ریال، دلار استرالیا ۲۳,۹۵۵ریال، ریال سعودی ۸,۴۵۳ ریال، دینار بحرین۱۱۱,۰۴۲ ریال، دلار سنگاپور۲۲,۶۲۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۱۵۳ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۹,۴۸۷ ریال، یکصد درام ارمنستان۶,۶۹۱ ریال، دینار لیبی ۲۲,۶۳۵ تعیین قیمت شد.

در تابلوی بانک مرکزی قیمت هریوان چین ۴,۷۰۵ ریال، یکصد بات تایلند۹۰,۴۳۳ ریال، رینگیت مالزی ۷,۳۲۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۷,۲۰۷ ریال، یکصد تنگه قزاقستان۹,۳۲۰ ریال، افغانی افغانستان ۴۸۵ ریال، منات آذربایجان ۱۸,۵۶۹ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۶۴۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۴,۰۶۸ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۳,۲۲۱ ریال اعلام شد.