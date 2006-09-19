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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۷:۲۶

/ در پايان مهلت ثبت نام كانديداها /

پرونده انتخابات رياست فدراسيون كشتي با 11 نامزد بسته شد

پرونده انتخابات رياست فدراسيون كشتي با 11 نامزد بسته شد

مهلت ثبت نام نامزدها براي حضور در انتخابات رياست فدراسيون كشتي با ثبت نام 11 كانديدا به پايان رسيد.

به گزارش خبرنگار " مهر" مهلت ثبت نام در انتخابات فدراسيون كشتي عصر امروز در حالي به پايان رسيد كه در آخرين روز  مرتضي فرجي نايب رييس فدراسيون كشتي، دكترصادق محبوبي رييس سابق هيات كشتي گيلان، حميدرضا كلهر و منصور زيارتي نيز با حضور در محل فدراسيون كشتي براي شركت در اين انتخابات ثبت نام كردند.

طي روزهاي گذشته نيز جواد رفوگر دبيرسابق فدراسيون، خسرو زماني، عليرضا دبير، محمدرضا يزداني‌خرم، عباس نمازيان داور بازنشسته، دامغاني‌نژاد داور بين‌المللي كشتي و اميرعفراتي نايب رييس سابق فدراسيون براي حضور اين انتخابات ثبت نام كردند. در پايان مهلت ثبت نام براي رياست فدراسيون 11 نفر براي حضور در اين انتخابات كه روز 15 آبانماه برگزار مي شود ثبت نام كردند.

کد مطلب 382714

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