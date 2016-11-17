۳۴۰کیلوگرم تریاک در استان سمنان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ناجای سمنان، روح الامین قاسمی درباره این پرونده، گفت: در پی تحقیقات گسترده و کار اطلاعاتی ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر استان، چگونگی انتقال یک محموله بزرگ مواد در سیستان و بلوچستان مشخص شد.

وی با اشاره به انجام هماهنگی لازم با مرجع قضایی خاطرنشان کرد : عملیات دستگیری سوداگران مرگ روز گذشته با همراهی و هم افزایی موثر ماموران انتظامی این استان به مرحله اجرا درآمد.

قاسمی با اعلام توقیف دو دستگاه خودرو در این راستا در حوالی شهر زاهدان ادامه داد : در این عملیات ۳۴۲ کیلو تریاک جاسازی شده در یک دستگاه کامیون کشف شد.

فرمانده ناجای استان سمنان از دستگیری هر سه عضو این باند خبر داد و افزود: علاوه بر کار اطلاعاتی پلیس سمنان، یک تیم عملیاتی از استان با همکاری مطلوب پلیس زاهدان موفق به کشف این محموله شدند.

قاسمی با تاکید بر استمرار برخورد قاطع و بدون اغماض پلیس با قاچاقچیان موادمخدر، به تدوین و اجرای طرح جامعی در همین خصوص اشاره و اضافه کرد : جلب مشارکت عموم شهروندان و همراهی و همکاری کامل دستگاه ها و نهاد ها در این طرح از اهمیت ویژه ای برخوردار است.