روبات تلگرامی «مهرمحرم» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم قدس پور دبیر اجرایی مسابقه بین المللی «مهرمحرم» با اعلام این خبر گفت: به همت مهندسین فنی و کارشناسان واحد فناوری اطلاعات مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، این روبات تلگرامی به نشانی @Mehremoharram_botدر دسترس عموم مردم خصوصاً زائرین عتبات عالیات قرار گرفته تا با استفاده از اینترنت وای فای رایگان در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی بتوانند به آسانی در بخش عکس تجربه بین المللی (تلفن همراه) شرکت نمایند.

وی با بیان اینکه طراحی و پیاده سازی روبات تلگرامی «مهرمحرم» به عنوان ابزار فراگیر رسانه های دیجیتال ، برای نخستین بار در سطح جشنواره های ملی کشور بوقوع می پیوندد ابراز داشت: مخاطبین با استفاده از این روبات به جمع شرکت کنندگان در مسابقه عکس «مهرمحرم» خواهند پیوست و آثار ارسالی در محیط کاربری هر فرد در سایت مهرمحرم قابل مشاهده و ویرایش خواهد بود.

مدیر مجتمع دیجیتال موج فرهنگ در ادامه افزود : علاقمندان به شرکت در سایر بخش های دومین مسابقه بین المللی فیلم کوتاه و عکس «مهرمحرم» می توانندتا ۲۰ آذرماه با مراجعه به سایت اینترنتی www.MehreMoharram.ir نسبت به ثبت نام و ارسال آثار خود اقدام نمایند.

نهمین سوگواره ملی و دومین مسابقه بین المللی فیلم کوتاه و عکس «مهرمحرم» به همت موسسه موج فرهنگ و روابط عمومی مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان و نهادهای دولتی و خصوصی در حال برگزاری می باشد.