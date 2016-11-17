بخش خصوصی موتور محرکه اقتصادی مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه مازندران در محل سالن شهدای سرپرستی بانک صادرات مازندران، ضمن تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی اظهار کرد: دولت تدبیر و امید توجه به بخش اقتصادی معیشت مردم و اشتغال به ویژه عزم جدی برای رونق صادرات را در الویت کارهای خود قرار داده است.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم برای برون رفت از مشکلات اقتصادی توجه به صادرات و توسعه آن است که الحمدالله علی رغم کمبودها حرکت های این حوزه روبه جلو بوده است.

استاندار مازندران، گفت: یکی از اقدامات دولت برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و تحقق الویت ها ، موضوع برجام بوده است هرچند ما اعتقاد نداریم با اعتبارات دولتی می توانیم مشکلات را حل کنیم در عین حال امسال باوجود مشکلات مالی ۵۰ درصد اعتبارات طرح های عمرانی را تامین و تخصیص یافت.

وی ادامه داد: اعتقاد ما این است که بخش خصوصی موتور محرکه اقتصادی استان است و توجه زیادی بر این موضوع داریم و موضوع مرکبات استان را به جد پیگیر هستیم.

استاندار مازندران، گفت: دو محصول مهم استان برنج و مرکبات است و امسال مدیریتی خوبی بر روی برنج شده و برای مرکبات هم در آینده نزدیک برنامه ریزی خواهد شد و خرید حجم زیادی از مرکبات را در برنامه کاری داریم.

فلاح جلودار ، افزود: برای آنکه در مسیر صادرات حرکت کنیم باید تولید و تولید کننده را دریابیم و تولیدات هم صادرات محور باشد و نباید دوز سموم محصولات بالا باشد و کیفیت خوبی نداشته باشد، برای همین در بخش های صنعت و معدن در یکی دو سال گذشته اقدامات خوبی در ستاد تسهیل رفع موانع تولید انجام گرفته و در بین استانها بیشترین مصوبات ( ۶۰۰ مصوبه) اکثر آنها عملیاتی شده است.

وی ادامه داد: امسال که موضوع بسته حمایتی رونق تولید در دست اقدام است با تمامی قوای سه گانه استان در تحقق شعار سال هم افزایی داریم و ما این ادعا را داریم که باید به عنوان خدمتگزار مردم مشکلات مردم را حل کنیم.

استاندار مازندران، خاطرنشان کرد: در بخش تولید درسه ماه بهار امسال اشتغال به ۹.۸ درصد رسید و ۱.۲ درصد بهبود داشت و تابستان امسال ۱۰.۸ درصد بهبود اشتغال داشتیم ولی دلیل بر این نیست که بیکاری کم شده است چون یکی از چالش های استان بیکاری فارغ التحصیلان ما است.

فلاح جلودار، به ظرفیت های گردشگری استان هم اشاره کرد و گفت: در این بخش ۴۰ درصد رشد ورود گردشگری خارجی به استان داشتیم.

وی افزود: مازندران استان بی نظیری است که ظرفیت های صادراتی فراوان دارد و می طلبد که در دولت یک سند جامع در حوزه صادرات برای استان داشته باشیم و یارانه به صادر کنندگان برای صادر ات تخصیص داده شود و باید یک قانون در بیاید.