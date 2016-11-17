به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ماشاالله بازگیر پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خرم آباد در سخنانی با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج اظهار داشت: هفته بسیج یادآور حماسه ، فداکاری ها و ایثارگری های شهدا و رزمندگان است.

وی با بیان اینکه یک سوم جمعیت شهرستان خرم آباد عضو سازمان بسیج هستند گفت: ۱۵۰ هزار نفر عضو سازمان بسیج در خرم آباد هستند.

فرمانده سپاه ناحیه خرم آباد با تاکید بر اینکه بسیج دو ماموریت دارد گفت: جذب نوجوانان و جوانان، آموزش، تربیت و ... یکی از ماموریت های بسیج است.

سرهنگ بازگیر با اشاره به تشکیل حلقه های صالحین در شهرستان خرم آباد گفت: منابع معرفتی، تربیتی، بصیرتی، مسائل روز، مهارتی و ... در قالب این حلقه های صالحین مورد آموزش قرار داده می شوند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به معنویت و الگو گیری از بسیج در جامعه بیان داشت: حفظ انسجام نیروهای بسیج یکی دیگر از برنامه ها و اهداف بسیج بوده که در این زمینه نقش مدیران شهرستان تا کنون مثبت بوده است.

فرمانده سپاه ناحیه خرم آباد یکی دیگر از ماموریت های بسیج را مطالبه انقلابی گری و فرهنگی عنوان کرد و گفت: در این راستا اجرای برنامه های بومی و محلی یکی از اقدامات بسیج در خرم آباد است.

سرهنگ بازگیر با اشاره به اجرای طرح احیا و بازسازی مناطق فرسوده خرم آباد با همکاری بسیج و سایر دستگاههای اجرایی گفت: در این زمینه بیش از پنج میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه انجام اقدامات فرهنگی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مناطق محروم و حاشیه نشین خرم آباد گفت: شناسایی معتادان و قاچاقچیان، بستر سازی برای پیشگیری از اعتیاد در مدارس، استفاده از مدرسان و روانشناسان در این زمینه و در نهایت اقدام قاطع با قاچاقچیان، درمان معتادان و صیانت از آنها از دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی بسیج در خرم آباد است.

فرمانده سپاه ناحیه خرم آباد با بیان اینکه در شهر خرم آباد پنج هزار معتاد بهبود یافته وجود دارد که قرار است همایشی با حضور آنها برگزار شود گفت: ۶۰۰ نفر از افراد آسیب دیده به مشهد مقدس، قم، و ... اعزام شده اند و طی هفته آینده نیز ۵۰۰ نفر دیگر به مشهد مقدس اعزام می شوند.

سرهنگ بازگیر برگزاری جلسات مسئولان ادارات در خصوص معضلات اجتماعی، برگزاری جشن ها در پارک ها، همایش حجاب و عفاف، هفته معلم و تجلیل از مقام معلم، یادواره شهدا، نامگذاری خیابان ها به نام شهدا و ... را از دیگر برنامه های بسیج در خرم آباد عنوان کرد و گفت: ساخت المان های مقاومت در پارک ها و معابر شهر خرم آباد، پرداخت دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۵۳ متقاضی برای اشتغالزایی و تحقق اقتصاد مقاومتی، پرداخت یک میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد صنایع تبدیلی، و ... از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط بسیج بوده است.