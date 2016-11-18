استمرار برگزاری اردوهای راهیان نور دانشجویی در طول سال

داوود گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های بسیج دانشجویی در رابطه با اردوهای راهیان نور دانشجویی گفت: اردوهای راهیان نور یک کار گسترده ملی است که بسیج دانشجویی آن را دنبال می کند.

وی ادامه داد: قرارگاه راهیان نور دانشجویی شهید علم الهدی دو سال پیش توسط بسیج دانشجویی فعال شد و اکنون ریاست این قرارگاه بر عهده وزیر علوم بوده و دبیرخانه آن در بسیج دانشجویی قرار دارد و همه دستگاه ها در این دبیرخانه عضو هستند.

گودرزی افزود: دستورالعمل اردوهای راهیان نور تدوین و به دانشگاه ها ابلاغ شده و راهیان نور شکل و شمایل قانونی پیدا کرده است.

وی با اشاره به هدفگذاری ستاد اردوهای راهیان نور دانشجویی گفت: در ستاد مقرر شد، ۱۰ درصد دانشجویان را به مناطق راهیان نور جنوب، غرب، شمال غرب و بخشی را هم به خلیج فارس اعزام کنیم. همچنین از لحاظ کمی نیز آن را گسترش دهیم تا زمان اعزام راهیان نور فقط به بهمن و اسفند ماه اکتفا نشود، بلکه در تمام طول سال اعزام انجام شود.

رئیس بسیج دانشجویی افزود: همچنین برنامه ریزی شده ۷ استان میزبان راهیان نور باشند و به همه آنها سرکشی شود و در بحث محتوا و بهره برداری بیشتر از این فرصت استفاده شود و شرایطی متناسب با اقتضائات دانشجویی ایجاد کنند تا وقتی دانشجویان به اردوهای راهیان نور اعزام می شوند، پیام بیشتر و بهتری دریافت کنند.

وی ادامه داد: این موضوع باعث می شود اثر معنوی بیشتری در زندگی آنها ایجاد شود. نگاه ما به اردوهای راهیان نور دانشجویی بستری برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس است و به دنیال این هستیم تا شرایطی ایجاد کنیم که باعث ماندگاری بیشتر ارزش های دفاع مقدس و انتقال آن به نسل های بعدی شود.

گودرزی افزود: روایت گری و دیدن این مجاهدت ها و اتفاقات رخ داده توسط دانشجویان باعث می شود که نسل به نسل و سینه به سینه به نسل های دیگر منتقل شود و بسیج دانشجویی در گسترش فرهنگ دفاع مقدس و ماندگاری آن نقش داشته باشد.

وی تاکید کرد: همه اقوام کشور و فرهنگ ها برای مجاهدان خود و کسانی که از وطن دفاع کردند، حرمت قائل هستند و این یک نگاه راهبردی در راهیان نور است.