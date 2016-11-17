اعزام نیروهای تازه نفس به محورهای مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "مهدی معصومبیگی" در حاشیه نشست قرارگاه ابوذر اربعین حسینی، با اشاره به آخرین مصوبات در راستای بهبود هرچه بیشتر خدمات پلیس پیشگیری به زائران ، اظهار کرد : با بررسی عملکرد پلیس پیشگیری و احصاء مسائل موجود، مصوباتی برای اجرای فوری به یگانهای مربوطه ابلاغ شد و اعزام نیروهای کمکی و مدیریت جمعیت پیش از رسیدن به مرزها مورد تاکید قرار گرفت.
وی افزود: پلیس پایانههای مسافربری را بیش از پیش کنترل خواهد کرد و افزون بر این مدیریت جمعیت و هدایت آنها به سوی توقفگاهها نیز انجام میشود، تا بتوان جمعیت را به صورت لایه به لایه کنترل و به تدریج و با کمترین ازدحام ممکن به سوی مرز هدایت کرد.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: به تعداد کافی نیروی کمکی و تازهنفس به مرز مهران اعزام شدهاند تا به این وسیله توان عملیاتی پلیس پیشگیری را همچنان در سطح مطلوب حفظ کنیم.
وی تصریح کرد: به همین منظور تاکید بر این بوده است که از نیروهای جوان، آموزش دیده و با انگیزه در این زمینه بهرهبرداری شود.
جانشین رئیس پلیس پیشگیری ادامه داد: راهبرد پایش لایه به لایه جمعیت در پایانههای مسافربری بیشتر جدی گرفته خواهد شد تا بدین ترتیب، بتوان جمعیت را با انعطاف بیشتری در مرزها مدیریت کرد.
سردار معصومبیگی همچنین به تمرکز پلیس پیشگیری بر اطلاعرسانی شایسته اشاره کرد و گفت: پلیس پیشگیری از تمامی ظرفیتهای رسانهای برای اطلاعرسانی به زائران و آگاهسازی آنها در موارد لزوم بهره گرفته و این کار را به عنوان یکی از رسالتهای اصلی پلیس پیشگیری با جدیت ادامه خواهد داد.
وی همچنین، پشتیبانی ایستگاههای پلیس در مسیر زائران چه از نظر نیرو و چه تجهیزات به صورت پیوسته ،موثر و کنترل از مبدا برای تمامی استانها، به ویژه ۷ استان هدف در ماموریت اربعین را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به افزایش تراکم جمعیت و خودروها در مرزهای غربی و جنوبی، مراقبت از پارکینگها و توقفگاهها و تامین امنیت مطلوب برای آنها با تمرکز بیشتری پیگیری خواهد شد.
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