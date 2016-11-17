کتابخانه های سیار نیاز روستاهای استان سمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز ظهر پنجشنبه در نشستی با اعضای انجمن کتابخانه های عمومی استان سمنان به میزبانی سالن جلسات کتابخانه مرکزی، ضمن گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی، تلاش مسئولان برای خدمت رسانی به مناطق محروم را خواستار شد و ابراز داشت: امروز یک روستایی به دلیل بعد مسافت از شهر نباید از نعمت کتاب محروم شود که این امر، نیازمند عزم همگانی و اهتمام مسئولان استانی است.

وی افزود: در استان سمنان خوشبختانه اقدامات خوبی در زمینه کتابخانه های روستایی صورت گرفته اما بازهم بسیاری از روستاهای استان نیازمند نگاه ویژه مسئولان به مقوله کتاب و کتابخوانی هستند.

استاندار سمنان، گفت: امروز اگر روستایی ظرفیت و پتانسیل ساخت کتابخانه را ندارد می بایست با تجمیع روستاها و یا کتابخانه سیار، به آنها خدمت رسانی کرد تا در راه ترویج فرهنگ مطالعه موفق عمل کنیم.

خباز با بیان اینکه افرادی که در مناطق محروم و روستاها زندگی می کنند اشتیاق زیادی برای مطالعه کتاب دارند، ابراز داشت: این مهم در سفرهای ما به روستاها کامل به چشم می خورد و مردم در کنار مطالبات عمرانی که دارند، از ما مسجد، کتابخانه و تکیه نیز طلب می کنند که این مهم نشان دهنده جدیت مردم درباره ارتقای سطح فرهنگی روستاها است و مسئولیت ما مسئولان را سنگین تر می کند.

وی افزود: باید به امور کتابخانه توجه بیشتری شود زیرا افراد بزرگ با مطالعه توانستد به موفقیت دست یابند و کتاب لازمه پرورش شخصیت والای انسان ها است و این مقوله ای است که نه در برهه کنونی بلکه سالیان سال است که بشر با آن زندگی کرده و ما نیز می بایست به آن توجه کنیم.

استاندار سمنان همچنین خواستار اقدام جهادی در مقوله نهضت وقف کتاب شد و گفت: این امر می تواند توسط نهادهای فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی و ارشاد اسلامی در اقصی نقاط استان سمنان رواج یابد.