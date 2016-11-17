شروع طوفانی رکابزنان پیشگامان/پیراهن طلایی بر تن امامی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول تور بین المللی فوژو چین امروز پنجشنبه ۲۷ آبان ماه به مسافت ۱۱۶ کیلومتر برگزار گردید که در پایان این مرحله از رقابتها رحیم امامی رکابزن تیم دوچرخه سواری پیشگامان موفق شد قهرمان شده و پیراهن طلایی را به تن کند.

آروین معظمی گودرزی دیگر رکابزن پیشگامان نایب قهرمان و پیتر اسکولتینگ از هلند سوم شد. همچنین رحیم امامی رکابزن پیشگامانی موفق شد پیراهن های کوهستان و امتیازی را تصاحب کند و در مجموع کوهستان قهرمان شود.

در مجموع کوهستان نیز استانیسلاو باژکو از استونی دوم و آروین معظمی گودرزی دیگر رکابزن تیم دوچرخه سواری پیشگامان در جایگاه سوم ایستاد.

در نهایت در مجموع تیمی تیم دوچرخه سواری پیشگامان بالاتر از تیم های پارک هتل والکنبرگ هلند و شهرداری تبریز قرار گرفت و قهرمان مرحله نخست این تور بین المللی شد.