کشف ۱۶۸۰ میلیون ریال کالای قاچاق در آذربایجان شرقی/ دستگیری ۷ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در عملیات هایی جداگانه ضمن کشف و ضبط چندین محموله انواع کالای قاچاق به ارزش تقریبی یک میلیرد و ۶۸۰ میلیون ریال در شهرستان های مراغه، اهر، بناب و ملکان، هفت نفر را نیز به اتهام دست داشتن در قاچاق این کالاها دستگیر و به مراجع قضایی تحویل دادند.

کشف البسه قاچاق ۱۲۰ میلیونی از خودروی سواری در مراغه

در همین راستا فرمانده انتظامی شهرستان مراغه پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به توقیف خودروی حامل البسه قاچاق ۱۲۰ میلیون ریالی در این شهرستان گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالای خارجی، ماموران یگان امداد حین گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری در سطح شهرستان به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و آن را توقیف کردند.

سرهنگ پاسدار «رضا اصلانی فر» در در ادامه افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۴۵۵ ثوب لباس زنانه قاچاق با مارک خارجی و فاقد مدارک قانونی شدند که ارزش کالای قاچاق کشف شده حدود ۱۲۰ میلیون ریال برآورد می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده، تاکید کرد : اجرای این گونه طرح ها یکی از راهبردهای عملیاتی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا به منظور رشد و شکوفایی اقتصاد کشور بوده و دستیابی به این هدف، همراهی و همکاری تمام نهادها و بخش ها با نیروی انتظامی الزامی و ضروری است.

محموله کالای خارجی قاچاق ۹۰۰ میلیون ریالی در ملکان کشف و ضبط شد

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان نیز از کشف کالای قاچاق خارجی به ارزش تقریبی ۹۰۰ میلیون ریال خبر داد و در تشریح آن اظهار داشت: ماموران یگان امداد شهرستان در حین گشت زنی به سه دستگاه خودروی عبوری مشکوک و آنها را جهت بررسی متوقف کردند.

سرهنگ «سهراب شفقی» ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودروهای توقیفی، تعداد ۷۲ ثوب انواع لباس مردانه و زنانه و اقلام قاچاق به ارزش تقریبی ۹۲۰ میلیون ریال کشف و رانندگان را دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضائی معرفی کرده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان تصریح کرد: نیروی انتظامی در راستای انجام وظایف سازمانی و حمایت از اقتصاد داخلی با تمام توان خود آماده مقابله با هر نوع قاچاق کالا بوده و بصورت شبانه روزی آماده دریافت هرگونه خبر در این زمینه از طریق تلفن ۱۱۰، توسط امت شهید پرور می باشد.

دستگیری دو نفر در ارتباط با محموله قاچاق ۴۰۰ میلیون ریالی در اهر

کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال نیز موضوعی بود که فرمانده انتظامی شهرستان اهر خبر آن را داد و گفت: در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر اقتصاد مقاومتی و اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا، ماموران انتظامی شهرستان اهر در در پی کسب خبری مبنی بر حمل کالای قاچاق در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان، شناسایی و توقیف محموله قاچاق در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ «یونس منفرد» در ادامه خاطر نشان کرد: با انجام اقدامات پلیسی متهمان شناسایی و تعداد دو دستگاه خودروی نیسان وانت حامل انواع کالای قاچاق، توقیف شدند که از خودرو های توقیفی ۱۰ دستگاه تلویزیون، سه دستگاه لباسشویی، ۹۳ هزار و هشتصد نخ انواع سیگارت خارجی، یک هزار و ۲۰۰ قلم انواع لوازم آرایشی و چهار طاقه پارچه خارجی قاچاق کشف و دو نفر نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر در پایان با اشاره به اینکه قاچاق کالا مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان کرد: پلیس با به ‌کارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی خود در تامین نظم و امنیت شهروندان تلاش می‌کنند و لازم است شهروندان نیز ضمن رعایت نکات ایمنی و امنیتی در پیشگیری از جرایم، هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف ۲۶۰ هزار نخ سیگار قاچاق در بناب

فرمانده انتظامی بناب نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به کشف ۲۶۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر حمل کالای قاچاق توسط یک دستگاه خودروی سواری پژو در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان، شناسایی و توقیف آن در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ «رمضان الهوردیان» تصریح کرد: ماموران در حین گشت زنی خودروی حامل بار قاچاق را شناسایی و جهت بررسی آن را توقیف کردند که در بازرسی از این خودرو ۲۶۰ هزار نخ سیگار قاچاق در مارک های مختلف کشف شد و برابر اعلام کارشناسان امر ارزش ریالی کالای مکشوفه ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی بناب در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مقامات قضائی شد.