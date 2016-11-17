مسئولیت پذیری در دانش آموزان تقویت شود/آماده سازی برای ایفای نقش

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح فعالیت تشکیلات دانش آموزی خراسان جنوبی اظهار کرد: همه مسائل و اتفاقات جامعه برنامه ریزی شده است و برای پاسخ گویی و ایفای نقش در این شرایط نیاز به تشکیلات است.

وی با بیان اینکه سازمان دانش آموزی مجموعه بزرگی در کشور بوده که فضای شاداب و منسجم آن حاصل تلاش معلمان و مربیان است، بیان کرد: دانش آموزانی که وارد این تشکیلات می شوند باید احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند و این حس را در خود تقویت کنند.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی یکی از بزرگترین مشکلات کشور را ناشی از جزیره ای فکر کردن و عدم استفاده از نگاه ها و سلایق مختلف دانست و گفت: لازمه ایجاد فرهنگ کار گروهی ایجاد همین تشکیلات است تا این فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

حسینی اضافه کرد: یکی از ملزومات کار جمعی نیز بالابردن آستانه تحمل افراد بوده تا بتوان از این طریق جمعی با توان، سلایق و نگاه های مختلف برای پیشبرد اهداف کار کنند.

وی تأکید کرد: اگر شما در تشکیلات دانش آموزی نتوانید این رسالت را به سرانجام برسانید، مشکلات و چالش های مدیریتی را نمی توانیم جبران کنیم.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار ی خراسان جنوبی بر لزوم الگوسازی برای ایفای نقش و فعالیت های اجتماعی تأکید کرد و خطاب به دانش آموزان گفت: اگر شما این حساسیت را در خود تقویت نکنید، جزیره ای فکر و عمل کردن را همچنان در کشور خواهیم داشت و این یک مشکل جدی است‌.

حسینی ادامه داد: اگر شما از خودتان شروع نکنید و خود را برای ایفای نقش اجتماعی آماده نکنید هیچ مشکلی رفع نخواهد داشت.