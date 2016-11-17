حضور پزشکان متخصص ایرانی در بیمارستان کربلای معلی

به گزارش خبرنگارمهر، پیرحسین کولیوند در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: خوشبختانه وزارت بهداشت برای مراسم اربعین حسینی امسال برنامه ریزی و تمهیدات مناسبی در سه مرز مهران ، شلمچه و چذابه انجام داده است.

وی با اشاره به توافقات انجام شده با مسئولان عراقی، افزود: امسال شاهد حضور متخصصان ایرانی در بیمارستان کربلای معلی نیز هستیم.

سرپرست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی وزارت بهداشت به موج بازگشت زائران حسینی از کشور عراق به ایران اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین توصیه های تیم پزشکی رعایت و کنترل بهداشت فردی توسط خود زائران است.

وی تصریح کرد: به رغم حضور متخصصان و عوامل بهداشتی و درمانی در مرزها در راستای غربالگری زائران مشکوک به برخی بیماری ها خود زائران نقش موثری می توانند در این زمینه ایفا کند.

کولیوند در ادامه با اشاره به آلودگی هوا و هم چنین اجتماع عظیم جمعیتی، تأکید کرد: زائران با مشاهده هرگونه علائم تب بالا، مشکلات تنفسی و گوارشی شدید حتما موارد را به عوامل پزشکی و امدادی مستقر در مرزها اعلام کنند.

به گفته این مسئول زائران می توانند با رعایت نکات و موارد بهداشتی و دوری از افراد مبتلا به زکام و مشکلات تنفسی در راستای پیشگیری از بیماری اقدام کنند.