رزمندگان بسيجي 12 استان بيمه تامين اجتماعي مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر محمد حسين سلطاني اظهار داشت: به دنبال اجراي مرحله اول طرح بيمه تامين اجتماعي بسيجيان در 10 استان كشور در سال 84 ، همزمان با هفته دفاع مقدس اين طرح طي فراخوان دوم در 12 استان ديگر كشور به مرحله اجرا خواهد آمد كه بدين ترتيب 22 استان كشور به خيل مجريان اين طرح در خواهند آمد.

وي افزود: اميد آن داريم تا هفته فرخنده بسيج استان هاي باقيمانده نيز طرح را اجرا نموده كه به طبع آن بسيجيان و رزمندگان واجد شرايط سراسر كشور بتوانند مشمول طرح قرار گيرند.

سلطاني در خصوص نحوه بهره مندي بسيجيان از خدمات بيمه تامين اجتماعي ، گفت: بسيجيان و رزمندگان مي توانند با دريافت معرفي نامه معتبر از مديريت خدمات بسيج نواحي ، به سرپرستي استاني موسسه تامين درمان بسيجيان مراجعه و در صورت احراز شرايط لازم ، تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي در قالب بيمه اجباري (كارفرمايي- كارگري) با مزاياي درمان ، از كار افتادگي ، فوت و بازنشستگي قرار گيرند.