مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان لرستان:

نرخ بیکاری در لرستان طی تابستان امسال ۱.۴ درصد کاهش یافت

خرم آباد - مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان لرستان از کاهش ۱.۴ نرخ بیکاری طی تابستان امسال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری لرستان با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در لرستان طی تابستان امسال ۱۲ درصد بوده است، اظهار داشت: این میزان در تابستان سال گذشته ۱۳.۴ درصد بوده که بنابراین نرخ بیکاری طی تابستان امسال ۱.۴ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در لرستان طی بهار امسال ۱۴.۳ درصد بوده است، تصریح کرد: این میزان نسبت به تابستان امسال ۲.۳ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان لرستان ادامه داد: میانگین نرخ بیکاری در کشور طی تابستان امسال ۱۲.۷ درصد بوده که لرستان در مقایسه با کشور با ۰.۷ درصد کاهش نرخ بیکاری روبه رو بوده است.

آشتاب با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی مردم لرستان طی تابستان امسال ۳۶.۴ درصد بوده است، گفت: نرخ مشارکت اقتصادی لرستانی ها در بهار امسال ۳۳.۷ درصد بوده که در تابستان امسال ۲.۳ درصد افزایش یافته است.

