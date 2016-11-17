صوت/ مرز مهران توسط عراق بدون اطلاع قبلی بسته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن فتحی زاده در گفت و گو با رسانه ها اظهار کرد: از ساعت ۶:۳۵ بامداد پنج شنبه دولت عراق بدون اطلاع قبلی مرز خود با مهران را بست.

وی افزود: از این ساعت به بعد هیچگونه ترددی در مرز مهران از سوی ایران به عراق انجام نشده است.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با اشاره به ازدحام زیاد زائران در پشت گیت های خروجی مهران، گفت: از همه زائران که قصد شرکت در مراسم اربعین حسینی را دارند درخواست شده به پایانه مرزی مهران مراجعه نکنند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی زائران که دارای مدارک قانونی بوده می توانند از مرز های شلمچه و چذابه برای خروج از کشور و حضور در همایش پیاده روی اربعین حسینی استفاده کنند.

سردار فتحی زاده همچنین به بازگشت زائران از کشور عراق نیز اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه مسیر بازگشت برای زائران در مرز مهران باز بوده و می توانند به کشور وارد شوند.