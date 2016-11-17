ادای احترام به اسطوره استقلال و خبرنگار شهید مدافع حرم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، پیش از دیدار دو تیم استقلال و صبای قم در مرحله یک هشتم جام حذفی ضمن گرامیداشت اربعین حسینی، بازیکنان و مربیان دو تیم با اهدای گل به تصاویر منصور پورحیدری اسطوره فقید استقلال و محسن خزایی گزارشگر شهید مدافع حرم صدا و سیما یاد و خاطره این دو عزیز را زنده نگه می دارند و به آنها ادای احترام خواهند کرد.

این مسابقه با قرائت فاتحه برای شادی روح اسطوره استقلال و آن شهید والامقام و یک دقیقه سکوت آغاز خواهد شد.

دیدار استقلال و صبای قم روز جمعه ساعت ۱۶ و ۲۰ دقیقه برگزار می‌شود.