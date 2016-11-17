سرهنگ رضا رضایی در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی با بیان اینکه در سال جاری در سه نقطه از شهر اصفهان برنامهریزی برای تجمعات بزرگ مردمی برای عزاداری سرور و سالار شهیدان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: بر اساس اعلام ارگانهای مختلف در سال جاری در محل امام زاده شاه کرم، میدان امام علی (ع) و امامزاده ردان تجمعات بزرگ مردمی انجام میشود.
وی با بیان اینکه پلیس راهور نیز به منظور التزام بخشی به ترافیک سطح شهر محدودیتهای ترافیکی را در این روز و به ویژه در خیابانهای اطراف محل تجمعات بزرگ مردمی در دستور کار قرار داده است، بیان داشت: از این رو از با توجه به تجمع بزرگ هیئتهای مذهبی در میدان امام علی (ع) از ساعت هفت صبح روز اربعین توقف هرگونه وسیله نقلیه در طول کنار گذر خیابانهای ولیعصر (عج) و عبدالرزاق به سمت میدان امام علی (ع) ممنوع بوده و در صورت مشاهده خودروها به پارکینگ منتقل میشوند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اینکه ماموران پلیس راهور در تقاطعهای ولیعصر (عج) ، کمال، عبدالرزاق، سنبلستان و حکیم مستقر بوده و نسبت به روانسازی ترافیک اقدام میکنند، تصریح کرد: همچنین از شهروندان تقاضا داریم از توقف دوبله در طول مسیرهای یاد شده و حریم خیابانها اکیداً خودداری کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه محدوده امامزاده شاه کرم و به ویژه محور فرودگاه اصفهان نیز تحت پوشش ساماندهی ترافیکی قرار میگیرد، ادامه داد: همچنین در مسیرهای منتهی به امامزاد ردان نیز نیروهای پلیس راهور در طول بزرگراه روح الامین و روبه روی امامزاده و میدان قوچانی مستقر و نسبت به روانسازی ترافیک اقدام میکنند.
سرهنگ رضایی ادامه داد: نیروهای راهور در دیگر شهرهای استان اصفهان نیز نسبت به روانسازی ترافیک سطح شهرها توجه خواهند داشت و به وصرت ویژه این امر در دستور کار قرار گرفته است.
