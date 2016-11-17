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۲۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۳

نشست تخصصی طراحی صنعتی صنایع‌دستی در زنجان آغاز شد

نشست تخصصی طراحی صنعتی صنایع‌دستی در زنجان آغاز شد

زنجان- دومین نشست تخصصی و مسابقه ملی طراحی صنعتی در صنایع‌دستی با حضور اساتید و دانشجویان ۱۰ دانشگاه کشور در زنجان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان، دومین نشست تخصصی و مسابقه ملی طراحی صنعتی در صنایع‌دستی با حضور اساتید و دانشجویان ۱۰ دانشگاه کشور در زنجان آغاز شد.

۹۵ نفر از اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های تهران، علم و صنعت، الزهراء، هنر تهران، هنر فارس، هنر تبریز، سمنان، اصفهان و پردیس تهران در این نشست و مسابقه ملی در زنجان حضور دارند.

هدف از برگزاری دومین نشست تخصصی و مسابقه ملی طراحی صنعتی در صنایع‌دستی، بررسی طرح‌های جدید در حوزه صنایع‌دستی و ورود طراحان صنعتی ایران به بخش صنایع‌دستی در راستای ایجاد و رونق بازارهای جدید برای محصولات صنایع‌دستی است.

نخستین نشست تخصصی و مسابقه طراحی صنعتی در صنایع‌دستی طی سال گذشته در زنجان با حضور هشت دانشگاه کشور برگزار شد که موجب طراحی محصولات جدید و عرضه به بازار صنایع‌دستی شد.

کد مطلب 3827270

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