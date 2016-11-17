به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سبحانی فر، صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حذف خودروهای بیکیفیت و جایگزینی آنها با خودروهای دارای کیفیت مناسب، تأکید مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: این جایگزین کردن به معنای واردات خودرو از خارج از کشور نیست و جمهوری اسلامی ایران به این منظور نباید به یک کشور مصرفکننده بدل شود، بلکه باید با مشارکت شرکتهای خارجی، زمینه تولید خودرو باکیفیت برای مصرف داخل و نیز صادرات را فراهم سازد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایجاد رقابت در تولید خودرو میتواند زمینه افزایش کیفیت و کاهش قیمت را نسبت به درخواست مردم فراهم کند؛ تا کنون اقدامی برای جایگزینی خودروهای فاقد کیفیت با محصولات دارای کیفیت مناسب نشده است.
وی با اشاره به سیاستهای دولت برای جایگزینی خودروهای دارای کیفیت مناسب، افزود: سیاستهای دولت بهگونهای است که بتواند با استفاده از فناوری روز خودروسازان خارجی، خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب را جایگزین خودروهای بیکیفیت موجود در بازار کند.
سبحانی فر اضافه کرد: در صنعت خودروسازی کشور، امروزه شاهد آن هستیم که قیمت خودرو و کیفیت محصولات با یکدیگر تناسب ندارند.
وی تصریح کرد: افزایش هزینههای خودروسازان را میتوان بهعنوان مهمترین عامل افزایش قیمت خودروهای تولید داخل کشور دانست که این موضوع باید تا حدی کاهش یافته و حذف شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت، سیاستهای خود را در این بخش، بر افزایش کیفیت و کاهش قیمت و نیز افزایش ارتباط بخش خصوصی و شرکتهای خارجی معتبر با خودروسازان داخلی قرار داده است
وی اظهار کرد: شرکتهای خودروساز معتبر اروپایی، برای همکاری و توسعه رابطه با شرکتهای خودروساز داخلی علاقه بسیاری نشان داده و آمادگی خود را برای انجام این همکاری اعلام کردهاند.
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