مسئله قاچاق کتاب را نباید در جامعه بزرگنمایی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امروز پنجشنبه ۲۷ آبان و در ششمین روز از هفته کتاب که به نام «کتابگردی» معروف شده است، ضمن بازددید از کتابفروشی‌های راسته خیابان انقلاب اسلامی، به پرسش‌های خبرنگاران درباره مسائل مرتبط با حوزه نشر کتاب پاسخ گفت.

صالحی امیری در پاسخ به سوالی درباره بالا بودن قیمت کتاب گفت: حوزه نشر و کتاب دارای مشکلات جدی است اما این دولت وظیفه خود می‌داند به این مشکلات پاسخ دهد. اولین اقدام در هفته آینده برگزاری یک جلسه با برترین‌های نشر و حوزه کتاب در کشور است و روسای اصناف کتاب که نهادها و اتحادیه‌ها هستند، خواهم داشت تا مشکلات آنها را بررسی کنم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: خوشبختانه اولین قدم‌ها برداشته شده است و در حوزه مالیات کتابفروشان، بیمه و... اقداماتی انجام شده است. تلاش من بر این است در مدتی که در خدمت مردم و اصحاب فرهنگ هستم، به‌عنوان فردی که در سالیان گذشته در حوز کتاب، کتابخانه نشر و تالیف حضور داشته، بخشی از مشکلات آنها را حل و فصل کنم.

وی در ادامه وعده داد: تمام توان خود را برای حل مشکلات ناشران، کتابفروشان و چاپخانه‌ها به کار می‌گیرم. اما یک نکته اساسی داریم که حل آن از عهده بنده و وزارت ارشاد خارج است؛ باید همه نهادها و نظام فرهنگی با تمام توان به میدان بیایند برای حل مسئله اصلی حوزه کتاب که «کتابخوانی» است.

صالحی امیری با تاکید بر اینکه سرانه کتابخوانی در ایران پایین است، گفت: ما باید برای رسیدن به قله‌های توسعه الزاماً کتابخوانی را در سبد فرهنگی جامعه قرار دهیم. برای این امر باید از مهدکودک، مدرسه، دانشگاه، صدا و سیما، نخبگان و همه فرهیختگان بخواهیم که احساس مسئولیت کنند و وارد این حوزه شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: جوامعی که کتابخوانی در آنها به عنوان یک فرهنگ درونی شده است، آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی کمتری دارند. اما در جوامعی که با کتاب فاصله دارند، آسیب‌های بیشتری دیده می‌شود. جامعه ایران برای عبور از چالش‌های فرهنگی و اجتماعی نیازمند بازگشت به کتاب و کتابخوانی است و این بر عهده همگان خصوصاً خانواده‌ها، مدرسه و صدا و سیما است.

وی تاکید کرد: وزارت ارشاد و دولت هم حمایت‌های خود را برای همکاری ارائه می‌دهد. انشاءالله جلساتی را از روز شنبه با اصحاب نشر و کتاب خواهم داشت تا به تدریج نسبت به حل مشکلات اقدام کنیم.

صالحی‌امیری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ایجاد هماهنگی میان قوای مجریه و قضائیه جهت حل و فصل مسئله قاچاق کتاب در کشور، گفت: مسئله قاچاق کتاب را به همان اندازه‌ای که هست باید طرح مسئله کرد چرا که تعداد محدودی از افراد، این عمل غیر اخلاقی انجام می‌دهند. ما با هماهنگی قوه قضاییه و نیروی انتظامی به سرعت این مسئله را دنبال خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو بتوانند مسیر تحول و تکاملی را که کتابفروشان با امید جدید آغاز کرده‌اند، ناامید کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در عین حال تاکید کرد: اما واقعیت این است که این تعداد بسیار محدود، معدود و انگشت شمارند و ما در روزهای آتی طی جلسات مشترکی که با قوه قضاییه و نیروی انتظامی برگزار خواهیم کرد، جلوی این روند را خواهیم گرفت.

وی پیرامون رویکردش در خصوص مسئله ممیزی کتاب گفت: آن چیزی که در سه سال در ارشاد گذشته حاکم بود، محور قانون بود و قانون؛ سیاست قطعی دولت در حوزه ممیزی اعم از کتاب، نشر، فیلم و تئاتر است و در همه حوزه‌های فرهنگی، مبنای عمل ما قانون و پرهیز از رفتارهای سیلقگی، روزمرگی و احساسی است.

صالحی امیری در مورد اینکه آیا سیاست واسپاری ممیزی کتاب به ناشران تداوم خواهد داشت، گفت: آنچه ما تاکید می‌کنیم، این است که اصل ممیزی باید با تاکید بر قانون باشد و این مسیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد تا از نظام سلیقگی پرهیز شود. البته محدودیت‌هایی برای واگذاری وجود دارد، خود ناشران هم نسبت به این واگذاری تحفظ هایی دارند که با مذاکرات دو و چندجانبه آنها را پیگیری خواهیم کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین پیرامون مسائل مرتبط با کتاب‌های الکترونیک، گفت: ما نیازمند استفاده از ابزارهای جدید برای معرفی کتاب به همه کسانی که مصرف کننده کتاب هستند، هستیم؛ از ابزارهای موجود در دنیا کتاب‌های موبایلی و دسترسی الکترونیک به کتاب هاست؛ در ایران هم این امر نیازمند برنامه‌ریزی جامع است، کتابخانه ملی مطالعاتی را در این خصوص انجام داد و مقدمات اجرایی را هم فراهم کرده بود تا بتوانیم بین ارشاد، مصرف کنندگان کتاب یک حلقه ارتباطی برای دسترسی آسان به این منابع ایجاد کنیم، دو رویکرد فرصت محور در این کار وجود دارد. پایین بودن سطح هزینه و دسترسی آسان را باید با جدیت دنبال کنیم.