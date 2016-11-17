به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر ظهر پنج شنبه در دیدار با نمایندگان دبیرخانه اجرایی برنامه ملی شهاب کشور با اشاره به اجرای برنامه ملی شهاب در پنج شهرستان استان لرستان اظهار داشت: ۲۵ هزار دانش آموز پایه چهارم تا ششم ابتدایی تحت پوشش برنامه ملی شهاب قرار گرفته اند.

وی افزود: مدرسه باید مهد شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانش آموزان باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان خاطر نشان کرد: نظام آموزش و پرورش به عنوان تربیت کننده، آموزش دهنده و هدایت کننده سرمایه های انسانی خلاق و پژوهشگر باید تلاش کند تا ضمن شناسایی این استعدادها آنها را در مسیر مناسب هدایت کند.

کریمی فر در ادامه به اجرای جشنواره های جابر، نوجوان و جوان خوارزمی در مدارس لرستان اشاره کرد و گفت: اعتقاد داریم که باید بستر مناسب برای شکوفایی استعداداهای دانش آموزان در مدارس فراهم شود.