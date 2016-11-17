موکب های عراقی مزین به متبرکات حضرت معصومه(س)

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مریم کشاورز: این جا سرزمین رنگ ها و نژادها است، همه و همه در کنار هم راهی مسیری واحد شده اند، این جا تنها زبان واحد «حسین» است.

همه را این واژه، این مرد، این ارباب به این جا کشانده است، زائرین با ایما و اشاره با هم رفیق شده اند. گاهی به هم لبخند می زنند، باهم غذا می خورند، در صفوف نماز جماعت می ایستند و با هم در مصیب حسین(ع) می گریند.

زبان فارسی را دیگر تقریبا آموخته اند، امروز ایرانی ها مهمانان خانه آشنایان هستند.

تا سر صحبت باز می شود، تا می گویی ایرانی؛ چشم ها تر می شود، بغض ها می ترکد...

امام رضا، حضرت معصومه ...

آرزوی مشترک مردم عراق زیارت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) است. آرزویی که شاید به دلیل فقر حاکم بر این کشور به این زودی ها امیدی به تحقق آن برای همه نباشد.

اما حالا خدام حرم حضرت با همان لباس فرم و پرچم سبز متبرک برای برآوردن این آرزو بین مردم عراق آمده اند، چشم های گریان پرچم را تبرک می دانند، می بوسند و بر دیده می نهند.

«حسن جهانگیری» روحانی همراه این کاروان است. او می گوید: با توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر قدردانی از مردم عراق، راهی مسیر اربعین شدیم تا حسن نیت و تشکر رهبر و مردم ایران را به مواکب عراقی برسانیم.

به گفته خادمان حرم حضرت معصومه، سفیران و خادمان این حرم با اهدای پرچم و متبرکات از زحمات مردم عراق قدردانی می کنند.

جهانگیری ادامه داد: امروز دنیا باید بداند شیعه منادی صلح در جهان است و با اعتقاد و نیت خالص خواستار ابراز قدردانی و تشکر مردم ایران و زوار از ساحت خانه هستیم.

وی همچنین بیان کرد: امروز مردم عراق و ایرانی ها روابط خوبی ایجاد کرده اند و امیدواریم حضور میلیونی شیعیان جهان در این مسیر سبب ایجاد روابط بین شیعیان تمام دنیا شود.

یکی از خادمین حرم حضرت معصومه نیز در این خصوص به خبرنگار مهر در عراق گفت: موکب حرم حضرت معصومه(س) در عمود ۱۰۸۰ برپا شده است و خدمات رسانی به زوار را در برنامه خود داریم.

وی بیان کرد: خادمین حرم حضرت(س) نیز به عنوان سفیران حرم برای قدردانی از موکب های عراقی به دیدار مردم عراق می روند.