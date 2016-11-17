رضا برمک در حاشیه برگزاری نمایش تعزیه دانش آموزان مدرسه ابتدایی رازی در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ترویج واشاعه فرهنگ عاشورایی و نهضت امام حسین (ع) از جمله اهداف و آرمانهای آموزش و پرورش است.
رئیس آموزش و پرورش خارگ ضمن تقدیر و تشکر از همه کسانی که در برگزاری این برنامه سعی و تلاش کردند، اظهار داشت: مربیان و اولیای مدارس باید تا آنجا که میتوانند باید دانشآموزان را با اهداف قیام امام حسین و یارانش آشنا کرده و روحیه فداکاری و از جان گذشتگی به خاطر هدفهای متعالی و سربلندی دین و کشور را به آنان آموزش دهند.
برمک تصریح کرد: دانشآموزان آموزشگاه رازی امسال برای چهارمین سال متوالی نمایش تعزیه را به مناسبت اربعین حسینی اجرا میکنند که عزیزی کارگردانی این تعزیه را بر عهده دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با برنامه های متنوع دیگری همچون ایستگاه صلواتی، پخشنذری بین دانشآموزان و عزاداری سنتی دانش آموزان همراه بود.
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