باند سرقت از زنان سالخورده در استان سمنان متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ناجای سمنان سردار روح الامین قاسمی درباره این پرونده، توضیح داد: در پی دریافت شکایت و گزارش های مردمی از سرقت طلاجات زنان سالخورده با شیوه ای خاص در استان های مختلف کشور به خصوص سمنان، تیمی ویژه از کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی تشکیل و پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدامات فنی و اشراف اطلاعاتی پلیس سمنان اظهار داشت : ماموران پس از تلاش های بی وقفه و شبانه روزی خود موفق به شناسایی یکی از اعضای این باند شدند.

فرمانده ناجای استان سمنان به هماهنگی های لازم با مرجع قضائی اشاره و تصریح کرد : در نیمه های شب یکشنبه متهم ۳۱ ساله در محور سمنان – دامغان از سوی پلیس دستگیر شد و تحت بازجویی فنی قرار گرفت .

قاسمی با بیان اینکه مجرم در ابتدا منکر هرگونه جرمی بود، ادامه داد : در ادامه بازجویی های تخصصی و در مواجهه با اسناد و مدارک مستدل پلیس، متهم به ۱۰۰ فقره سرقت از سالمندان در استان های مختلف کشور اعتراف کرد .

وی افزود: مقدار قابل توجهی طلاجات از نوع گردنبند، انگشتر، پلاک و ۳۷ قطعه اسکناس ۱۰۰ دلاری، ۲۰ قطعه اسکناس ۱۰۰ دلاری جعلی و تعدادی کارت عابربانک از جمله کشفیات پلیس در این خصوص بود.

فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان افزود: با ادامه تحقیقات دو عضو دیگر این باند نیز شناسایی و در دو عملیات ضربتی در استان گلستان دستگیر شدند.

قاسمی با اشاره به گستردگی سرقت های اعضای این باند در استان های مختلف کشور از جمله تهران، گلستان، خراسان رضوی و شمالی، مازندران گفت: تاکنون ۴۰ نفر از مالباختگان شناسایی شده اند.