۲۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۸

فرمانده ناجای استان سمنان:

باند سرقت از زنان سالخورده در استان سمنان متلاشی شد

سمنان-فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان از دستگیری باند سرقت از زنان سالخورده در سمنان خبر داد و گفت: این باند به ۱۰۰ فقره سرقت در شش استان کشور محکوم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ناجای سمنان سردار روح الامین قاسمی درباره این پرونده، توضیح داد: در پی دریافت شکایت و گزارش های مردمی از سرقت طلاجات زنان سالخورده با شیوه ای خاص در استان های مختلف کشور به خصوص سمنان، تیمی ویژه از کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی تشکیل و پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدامات فنی و اشراف اطلاعاتی پلیس سمنان اظهار داشت : ماموران پس از تلاش های بی وقفه و شبانه روزی خود موفق به شناسایی یکی از اعضای این باند شدند.

فرمانده ناجای استان سمنان به هماهنگی های لازم با مرجع قضائی اشاره و تصریح کرد : در نیمه های شب یکشنبه متهم ۳۱ ساله در محور سمنان – دامغان از سوی پلیس دستگیر شد و تحت بازجویی فنی قرار گرفت .

قاسمی با بیان اینکه مجرم در ابتدا منکر هرگونه جرمی بود، ادامه داد : در ادامه بازجویی های تخصصی و در مواجهه با اسناد و مدارک مستدل پلیس، متهم به ۱۰۰ فقره سرقت از سالمندان در استان های مختلف کشور اعتراف کرد .

وی افزود: مقدار قابل توجهی طلاجات از نوع گردنبند، انگشتر، پلاک و ۳۷ قطعه اسکناس ۱۰۰ دلاری، ۲۰ قطعه اسکناس ۱۰۰ دلاری جعلی و تعدادی کارت عابربانک از جمله کشفیات پلیس در این خصوص بود.

فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان افزود: با ادامه تحقیقات دو عضو دیگر این باند نیز شناسایی و در دو عملیات ضربتی در استان گلستان دستگیر شدند.

قاسمی با اشاره به گستردگی سرقت های اعضای این باند در استان های مختلف کشور از جمله تهران، گلستان، خراسان رضوی و شمالی، مازندران گفت: تاکنون ۴۰ نفر از مالباختگان شناسایی شده اند.

