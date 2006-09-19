قانون اساسي و تلاش در راستاي جمع امنيت و آزادي

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در حوزه فلسفه سياسي يكي از مباحث بسيار مهم مقوله آزادي است. فيلسوفان سياسي همواره توجه ويژه اي بر اصل آزادي نشان داده اند. هر فيلسوف سياسي مي بايست جايگاه آزادي را در دستگاه فلسفي خود مشخص كند. بررسي نسبت آزادي با ديگر مقولات نيز از اهميت ويژه اي برخوردار است. بعد از گذشت قرنها از بررسي اين مباحث بين انديشمندان مختلف همچنان بحث ثابت بسياري از مباحث فلسفي، سياسي، بررسي نسبت مقولاتي چون آزادي، برابري، امنيت و ... است.

علي رغم همه جدلها و درگيري ها در حوزه نظر بر سر چنين مفاهيم درگرفته است اما هم اكنون نيز نسبت بين اين گونه مفاهيم قابل بحث و بررسي است.

در بررسي نسبت بين امنيت و آزادي در حوزه نظري، ديدگاههاي مختلفي ارايه شده است. برخي از فيلسوفان با توجه به دستگاه نظري خود امنيت را برجسته كرده و اهميت آن را گوشزد كرده اند. دراين گروه مي توان هابز را مثال زد. عده اي نيز در مقابل تكيه بر مبناي فلسفي خود بر اهميت آزادي تاكيد داشته اند. جان لاك مثال خوبي در اين زمينه است.

در حوزه تئوريك اين گونه بحث و جدل ها همچنان ادامه دارد اما اهميت قضيه بيشتر از آن جهت مد نظر است كه برقراري نسبت بين آزادي و امنيت (استقلال) درحوزه عمل و سياستگذاري چگونه بايد صورت بندي شود.

در اين زمينه مي توان نمونه هاي تاريخي از حكومتهاي مختلف را مثال زد كه با توسل به اينكه امنيت بسيار مهم است و از جايگاه حفظ امنيت ملي يا عمومي مردم بسياري از آزادي ها را از مردم سلب كرده اند. حتي حكومتهايي براي ايجاد فضاي انسداد و خاموش كردن صداي مخالفان خود با ايجاد بحران آفريني و ايجاد شرايط حساس حالت فوق العاده اعلام كرده تا به اين وسيله سياستهاي سركوبگرانه خود را توجيه كنند.

اما نبايد فراموش كرد كه مي توان با ارايه تفسيري موسع و مطلق از آزادي نيز استقلال و امنيت يك جامعه را درمعرض خطر قرار دارد. زماني كه برداشتي هرج و مرج طلبانه از آزادي ارايه شود زمينه مناسبي فراهم شده تا كشورهاي قدرتمند و ذي نفع با استفاده از اين فرصت استقلال و امنيت آن جامعه را درمعرض خطر قرار دهند.

بنابراين مشخص كردن و تمايز نسبت بين آزادي و امنيت (بخوانيد استقلال) از حساسيت و ظرافيت بسياري برخوردار است. اين موارد گفته شد تا اهميت اصل نهم قانون اساسي روشن شود چرا كه در اين اصل سعي شده تا به نحوي قابل قبول يك نوع تعادل منطقي بين مقولات آزادي و استقلال برقرار شود.

اصل نهم مقرر مي دارد كه در جمهوري اسلامي ايران آزادي واستقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذير وحفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد و يا گروه و يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند وهيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.

همانطور كه ملاحظه مي شود حفظ آزادي، استقلال و تماميت ارضي كشور وظيفه ملت و دولت دانسته شده است. از يك طرف مردم موظفند در يك فضاي آزادي استقلال كشور درتمام وجوه سياسي اقتصادي فرهنگي ... را در نظر بگيرند و از سوي ديگر دولت نيز حتي با توسل به قانون نمي تواند به بهانه حفظ استقلال و تماميت ارزشي آزادي هاي مشروع مردم را ناديده بگيرد.