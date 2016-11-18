گردهمایی دانشجویان و طلاب بسیجی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج دانشجویی، علی قاسمی در خصوص برنامه های هفته بسیج اظهار داشت: سازمان بسیج دانشجویی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، برنامه های مختلفی در نظر گرفته است.

وی ضمن اشاره به تقارن آغاز هفته بسیج با اربعین حسینی گفت: یکی از مهمترین برنامه های هفته بسیج، همایش گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج دانشجویی در روز دوم آذر ماه است.

مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی از برگزاری نشست ۱۵۰۰ نفری دانشجویان وطلاب خبر داد و گفت: این نشست در روز سوم آذر ماه در سالن اجلاس دانشگاه پیام نور بیرجند برگزار می شود.

قاسمی خاطر نشان کرد: طرح کنگره شهدای دانشجو، جریان سازی جشنواره فرهنگی هنری ققنوس، جشواره نشریات دانشجویی برتر، راه اندازی گروه های تئاتر ارزشی و اکران های دانشگاهی از عناوین مهم و برنامه های اصلی هفته بسیج است.

وی از برگزاری تریبون آزاد، کرسی های آزاد اندیشی، و نشست های بصیرتی در بیرجند و شهرستان های دیگر طی این هفته خبر داد و گفت: دیدار با خانواده شهدای دانشجو، غبارروبی مزار شهدا، نمایشگاه عکس، حضور فعال بسیجیان در نماز عبادی سیاسی جمعه از دیگر برنامه های این هفته خواهد بود.

مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی ضمن اشاره به گردهمایی پیشکسوتان و فعالان بسیج دانشجویی در ۱۰ سال اخیر، گفت: این برنامه به منظور انتقال تجربیات فارغ التحصیلان بسیجی به دانشجویان کنونی برگزار می شود.