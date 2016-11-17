مقابله با فساد اداری باعث افزایش سرمایه اجتماعی در کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر امروز پنج شنبه در همایش استانی سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد شورای دستگاه های نظارتی استان با حضور عادل آذر رییس دیوان محاسبات کشور برگزار شد، اظهار داشت: فساد اداری یکی از مشکلات اصلی و جدی در کشور است و به همین دلیل باید با این پدیده برخورد شود.

وی با اشاره به دلالی اصلی به وجود آمدن فساد در ادارات و سازمان های دولتی گفت: متاسفانه فراوانی و همچنین مبهم بودن قوانین و مقررات در کشور ما یکی از مشکلات و معضلات جدی به شمار می رود.

وی وجود ابهام های فراوان و نارسایی در قانون را نیز از دیگر علل فساد اداری ارزیابی کرد و گفت: هم اکنون قوانین مسکوت بسیاری وجود دارد که بدون توجه به واقعیت های جامعه و شرایط آن وضع شده است.

زاهدی تفسیرپذیری کمتر از قانون را عامل جلوگیری از خطا در تصمیم گیری ها عنوان کرد و اظهار داشت: بیشتر مواقع قوانینی وضع می شود که جای تفسیر فراوان برای مدیران و کارشناسان باقی می گذارد.

وی ارتباط کمتر ارباب رجوع و مراجعه حداقلی آن به ادارات را در پیشگیری از تخلفات مهم دانست و گفت: ما باید به مرور قوانین دست و پاگیر را اصلاح و بروکراسی در سیستم اداری را جهت کارایی و بهره وری بیشتر کاهش دهیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در نظام ما مردم انتظار سلامت کامل اداری را دارند اضافه کرد: وجود فساد در ادارات به هیچ وجه قابل قبول نیست اما باید همگان فساد و تخلف را که دو مولفه جدا از هم هستند را تفکیک کنند.

وی اصلی ترین رسالت دیوان محاسبات را حفظ بیت المال دانست و گفت: علاوه بر امکانات و تجهیزات قابل محاسبه مالی وجه دیگر بیت المال سرمایه انسانی است چرا که نظام برای مدیران و کارکنان هزینه کرده است و باید به عنوان سرمایه بیت المال حفظ شوند.

وی حیثیت هر سازمان و نهادی را حیثیت و آبروی نظام دانست و تصریح کرد: در صورت عدم توجه مدیران و کارکنان به حفظ حیثیت نظام سرمایه اجتماعی که همانا اعتماد مردم به نظام است از بین می رود.

زاهدی حفظ آبروی نظام نزد مردم را در ارتباط مسقیم با عمکرد مدیران و مسئولان دانست و گفت: زمینه ایجاد فساد در همگان وجود دارد اما این احتمال در مورد کسانی که دارای قدرت و امکانات بیشتری هستند زیاد است.

استاندار کردستان پیشگیری از وقوع فساد در ادارات را از رسالت های دستگاه های نظارتی برشمرد و افزود: باید با اقدامات پیشگیرانه از ایجاد فساد جلوگیری و ارجاع به محاکم قضایی را به حداقل رساند.