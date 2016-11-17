افزایش ۱۲ درصدی ارزش دلاری کالاهای صادراتی گمرک استان سمنان

به گزارش خبرنگارمهر، علی سعدالدین پیش از ظهر روز پنجشنبه در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه درآمد گمرک استان در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۵۰ درصدی مواجه بوده است، ابراز داشت: امسال ۱۸۵هزارتن کالا از گمرک سمنان صادر شد که از این میزان ۵۳میلیارد و ۲۱۳میلیون ریال درآمد گمرک استان سمنان به شمار می رود.

وی افزود: در هفت ماه نخست سال جاری ۵۰ نوع کالا از گمرک استان سمنان به کشورهای مختلف صادر شد و امیدواریم با رشد و توسعه کارخانه ها و صنایع کوچک بتوانیم شاهد افزایش میزان صادرات از استان سمنان باشیم.

مدیر کل گمرک استان سمنان با بیان اینکه در هفت ماه نخست سال جاری ۱۸۵هزار و ۸۷۷ تن کالا از گمرک استان سمنان صادر شد، ابراز داشت: ارزش دلاری کالاهای صادراتی به بازارهای خارجی نسبت به سال گذشته با افزایش ۱۲درصدی مواجه بود و باید اذعان داشت درحالی ارزش دلاری کالاهای صادراتی قبل از برجام ۲۰۰دلار بود اکنون این میزان به ۴۵۳دلار رسیده است و امیدواریم بتوانیم با صادرات بیشتر ارزآوری درکشورفزونی یابد.

سعدالدین در ادامه تصریح کرد: ۱۴ هزار و ۶۱۷ تن کالا به ارزش ۲۴ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۱۲۳ دلار طی هفت ماه نخست سال جاری از گمرک استان سمنان ترخیص شد.

وی با بیان اینکه کالاهای وارداتی از۲۴ کشور وارد گمرک استان سمنان می شود، افزود: ارزش دلاری کالاهای وارداتی طی هفت ماه نخست سال جاری یک هزار و ۶۸۰دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱۷درصدی مواجه هستیم.