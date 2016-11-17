استفاده از سگ های پلیس برای تفتیش مسافران مشکوک در مرز شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به دریافت اطلاعاتی مبنی بر حمل مواد مخدر توسط برخی افرادی که از عراق به خاک کشورمان بازمی گردند، پلیس ناجا به منظور تفتیش مسافران مشکوک به مواد مخدر از امروز سگ های تعلیم دیده در این خصوص را به کار گرفت.

همچنین از روز گذشته که بر تعداد زائران بازگشته از عراق افزوده شده، ترافیک سنگینی در محور شلمچه به خرمشهر ایجاد شده است.

این ترافیک سنگین حاصل کثرت خودروهای سواری و اتوبوسهای حامل مسافرانی است که قصد ترک شلمچه به شهرهای مختلف کشور را دارند، در مواقعی همچون ساعات ابتدایی صبح و شامگاه، چند برابر می شود.

حجم بالای خودروهای تردد کننده در مسیر سبب شد تا صبح امروز خبرنگاران برای رسیدن به محل استقرارشان در مرز شلمچه دچار مشکل شوند به طوری که مسافت زیادی از مسیر را (بیش از ۶ کیومتر) پیاده طی کردند تا به مقصد برسند.