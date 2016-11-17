سرعت ورزش باد در همدان از ۸۰ کیلومتر بر ساعت گذشت

نادر پیرتاج در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون سرعت وزش باد در همدان بیش از ۸۰ کیلومتر بر ساعت است، افزود: شهروندان ازتردد غیر ضروری در معابر عمومی خودداری کنند چرا که وزش باد احتمال کندن و پرتاب شدن تابلوهای نصب شده در سطح شهر را محتمل کرده است.

وی اظهار داشت: براساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و خروجی مدل‌های هواشناسی طی امروز استان همدان با وزش شدید باد رو به رو خواهد بود و از فردا از شدت وزش باد کاسته می‌شود.

وی افزود: ‌از روز شنبه با ریزش هوای سرد شمالی و گذر امواج نسبتاً ضعیف به تدریج با شیبی تند دمای هوای استان بین ۸ تا ۱۶ درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد.

مسئول مرکز پیش‌بینی هوای استان همدان بیان کرد: تداوم سرما تا اواخر هفته آینده در نقاط مختلف استان همدان وجود دارد و احتمال بارش برف نیز در این ایام دور از انتظار نیست.

پیرتاج عنوان کرد: دمای فعلی شهر همدان ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر است.