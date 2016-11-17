امروزآخرین فرصت نام نویسی زائران اربعین/توصیه برای ترددازمرزشلمچه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت، رئیس سازمان حج و زیارت گفت: از صبح امروز مرز مهران از سوی طرف عراقی یکطرفه شده و زائران تا روز اربعین حسینی امکان حضور در کشور عراق از طریق مرز مهران را نخواهند داشت.

وی افزود: دو مرز شلمچه و چذابه به عنوان مرزهای جایگزین مرز مهران معرفی شده اند و اکنون ترددها از این دو مرز در حال انجام است.

رئیس سازمان حج و زیارت با ارائه توصیه ای به زائران اربعین حسینی اظهار کرد: با توجه به اینکه جاده مرز چذابه باریک بوده و برخی از زائران در دو طرف جاده اقدام به پارک خودروهای خود کرده اند از زائران درخواست می کنیم به جای بهره گیری از مرز چذابه برای خروج از کشور از مرز شلمچه استفاده کنند.

اوحدی با اشاره به فراهم شدن شرایط به منظور صدور ویزا برای زائران تا فردا تصریح کرد: امروز آخرین روز ثبت نام زائران در سامانه سماح از طریق دفاتر منتخب که در این سامانه اعلام شده خواهد بود تا طی فردا برای آنها ویزای اربعین صادر شود.

وی با بیان اینکه هیچ یک از زائران بدون در اختیار داشتن روادید وارد کشورعراق نشوند، گفت: درخواست ما از زائران این است که به هیچ وجه بدون در اختیار داشتن روادید وارد خاک کشور عراق نشده زیرا با آنها برخورد خواهد شد.