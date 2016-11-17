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۲۷ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۴۴

دور جدید اردوی تیم ملی نوجوانان از دوشنبه

دور جدید اردوی تیم ملی نوجوانان از دوشنبه

دور جدید تمرینات تیم ملی نوجوانان از روز دوشنبه اول آذرماه در کمپ تیم های ملی آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، اولین اردوی تیم ملی نوجوانان پس از کسب مقام نایب قهرمانی در آسیا و صعود به مسابقات جام جهانی ۲۰۱۷ هند از روز دوشنبه اول آذرماه در کمپ تیم های ملی آغاز می شود، برهمین اساس ۲۳ بازیکن به این اردو دعوت شدند.

مازندران: عارف محمد علی پور، امیرحسین اسماعیل زاده، الهیار صیادمنش

کرمان: علیرضا اسدآبادی

تهران: طاها شریعتی، سعید آهنی، امیرحسین خدامرادی، حسین نخودکار، علیرضا انصاری

البرز: ارشیا عباسی

اصفهان: امیرسامان رنجبر – اصفهان

خوزستان: محمد شریفی، احمدرضا جلالی، یونس دلفی، علیرضا سواری، سیدرضا موسویان، احمد دواسر، محمدرضا غبیشاوی، علی غلامزاده – خوزستان

فارس: محمدرضا جعفری

هرمزگان: محمد قادری

گیلان: مبین عشایر، مهدی بنی افشار

گفتنی است، بازیکنان دعوت شده باید ساعت ۱۴ روز دوشنبه اول آذرماه خود در مهمانسرای شماره یک کمپ تیم های ملی به کادر فنی معرفی کنند. اردوی فوق تا روز جمعه ۵ آذرماه ادامه خواهد داشت.

لازم به توضیح است اردوهای تیم ملی نوجوانان به منظور کسب آمادگی در مسابقات جام جهانی کوچک است.

کد مطلب 3827351

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