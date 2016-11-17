به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی در مراسم آغاز به کار دوره آموزشی مدیران مدارس مجری طرح تعالی مدیریت مدرسه خراسان رضوی که ظهر پنجشنبه برگزار شد، اظهار کرد: فراهمسازی عدالت و ارتقاء کیفیت آموزشی در اجرای این طرح مدنظر قرارگرفته است و باید به برطرف سازی موانع سد راه مدیران مراکز آموزشی علاوه بر برنامههای مدارس در ساختار اداری نیز توجه شود.
وی افزود: مدیران با تعدادی برنامه و دستور مواجه هستند که بسیاری از این دستورات مشکلات مربوط به مدارس را رفع نمیکند و همچنین فراوانی این دستورات، بخشنامهها و برنامههای ابلاغشده به مدیران دلیل بر کمتر شدن بهرهوری آنها شده و توان نوآوری را از مدیران گرفته است.
مدیرکل آموزشوپرورش خراسان رضوی ادامه داد: باید با برگزاری نشستهایی ازایندست به دنبال طرح تعالی بوده تا به مدلی عملی برای اجرای مطلوب دست بیابیم.
در این مراسم رمضان نیری، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزشوپرورش خراسان رضوی نیز به سخنرانی پرداخت و با اشاره به ویژگیهای مدیران مدارس مجری طرح تعالی اظهار کرد: مدیران مدارس مجری طرح تعالی، باید موضوعاتی از قبیل، توجه به اصول تعلیم و تربیت در کنار مشارکت دانش آموزان، معلمان و اولیا، ایجاد ارتباط مطلوب بین مدیران و معلمان و ارتقاء سطح سلامت و تربیتبدنی را مدنظر قرار دهند.
وی افزود: از دیگر مواردی که باید موردتوجه قرار گیرد، اجرا و توجه قانون و نظم، پیشگیری و ایمنی در مدارس و مدیریت مطلوب امور اداری است.
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