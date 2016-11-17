به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در نشست خبری این تیم قبل از دیدار برابر صبای قم از مرحله یک هشتم جام حذفی گفت: بازی مشکلی را مقابل صبا خواهیم داشت اما از لحاظ روحی و روانی در شرایطی خوبی قرار داریم و امیدوارم بتوانیم مقابل این تیم به پیروزی برسیم.

وی در ادامه تاکید کرد: تیم صبا را خوب می شناسم و می دانم که آنها تدافعی بازی نمی کنند و بدنبال پیروزی برابر ما هستند.

سرمربی آبی پوشان در ادامه خاطرنشان کرد: فردا باحمایت همه جانبه هوادارانمان که یار دوازدهم ما هستند و مطمئنم ورزشگاه را پر خواهند کرد در مقابل صبا قرار خواهیم گرفت و تلاش می کنیم تا این بازی را با برد به پایان رسانده و بتوانیم یک گام دیگر به قهرمانی جام حذفی نزدیک شویم.

علیرضا منصوریان در خصوص عدم کیفیت چمن کمپ مرحوم ناصر حجازی گفت: سال گذشته که در نفت بودیم چمن بسیار خوبی داشتیم اما باید در ورزشگاه تختی بازی می کردیم که شرایط مناسبی نداشت و خارج از استانداردهای لازم بود اما امسال دقیقا برعکس سال گذشته شده است و ما تمریناتمان را در زمین ناهموار کمپ انجام می دهیم ولی در چمن بسیار خوب آزادی بازی می کنیم.

سرمربی استقلال که به شدت از وضعیت چمن کمپ ناراحت بود، گفت: از ابتدای فصل بارها نارضایتی خود را از وضعیت زمین کمپ ابراز کرده ام و با توجه به اینکه ما سه روز در هفته در زمین شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تمرین می کنیم یک روز آرامش داریم و روز دیگر باید نگران باشم که بازیکنانم مصدوم نشوند.

منصوریان افزود: متاسفانه سه روز کاوه رضایی در حین تمرین در زمین کمپ مرحوم حجازی به خاطر چاله هایی که در این زمین وجود دارد مصدوم شد و ما مجبور شدیم او را در این دیدار از دست بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز هم دو بازیکن ما به خاطر همین مسئله دچار آسیب دیدگی جزئی شدند که من به اجبار آنها را از تمرین کردن منع کرده و تنها به دور زمین اکتفا نمودم.

علیرضا منصوریان در خصوص زمین ورزشگاه امام رضا(ع) نیز گفت: آنجا هم چمنش مصنوعی است و گویا نشست هم کرده و گفته شده اگر قرار باشد زمین چمن آنجا طبیعی شود مدتها وقت لازم است و ما نمی توانیم بر روی آن زمین هم حساب باز کنیم.

سرمربی استقلال در پاسخ به این پرسش که این روزها، مدیران قبلی و پیشکسوتان باشگاه استقلال وحدت و اتفاق لازم وجود ندارد، تصریح کرد: من بارها اعلام کرده ام و خواهش کرده ام که به جز هواداران، تیم دوم ما هم باید از وحدت و هماهنگی برخوردار باشد وحداقل در بعضی موارد سکوت کرده و اجازه دهند آرامش از تیم بیرون نرود.

وی ادامه داد: کسی که در استقلال، پرسپولیس و یا تیم ملی حضور دارد حتما لیاقت بسیار بالایی داشته و از شأن بالایی برخوردار است.

منصوریان تاکید کرد: وقتی وارد ورزشگاه می شوم و می بینم هواداران چه همدلی و اتحادی با همدیگر دارند از آنان انرژی مثبت می گیرم و این انرژی را به بازیکنانم انتقال می دهم و آنها هم با تمام وجود برای موفقیت تیم و شاد کردن دل هواداران بازی می کنند اما متاسفانه این وحدت و همدلی را در بین مدیران قبلی و یا برخی پیشکسوتان نمی بینم و من اعتقاد دارم این مسئله به پیکره باشگاه لطمه می زند.

سرمربی استقلال افزود: مرحوم ناصر حجازی، منصور پورحیدری و دیگر کسانی که در این تیم زحمت کشیده اند همانند قلعه نویی، صمد مرفاوی و پرویز مظلومی همگی از مفاخر باشگاه استقلال هستند و هر کسی که به این تیم می آید هدفش خدمت به مردم و موفقیت استقلال است و من امیدوارم تیم ۲ استقلال هم که متشکل از پیشکسوتان و مدیران قبلی این تیم است با وحدت و همدلی که بین خود بوجود می آورند بتوانند کمک موثری به استقلال کنند.

علیرضا منصوریان همچنین خاطرنشان کرد: قرار است فردا و در بازی برابر صبا با توجه به اینکه مرحوم پورحیدری دو بار به عنوان مربی و بازیکن، استقلال را به مقام قهرمانی رسانده در دقیقه ۲۲ بازی، هواداران به احترام پدر معنوی استقلال بایستند و او را مورد تشویق قرار دهند.

سرمربی استقلال افزود: قرار بود فردا با پیراهن مشکی در مقابل صبای قم ظاهر شویم اما همسر مرحوم پورحیدری و فرزند او اجازه ندادند و به ما اعلام کردند که مرحوم پورحیدری استقلال را با پیراهن آبی دوست داشته و هرگز مایل نبوده تیم محبوبش رنگی بجز آبی را بر تن کند.

علیرضا منصوریان در خصوص وضعیت سجاد شهباززاده نیز گفت: سجاد بازیکن خوبی است و ما دوست داشتیم که او را به استقلال بازگردانیم اما شهباززاده مصاحبه ای با یکی از سایت های خبری کرده بود و اعلام کرده بود که نمی خواهد تمرکزش به هم بریزد و می خواهد با آرامش در تیم خود کارش را ادامه بدهد بنابراین ما جذب او را کنار گذاشته و امیدوارم هر موقع شرایط برایش مهیا بود به جمع ما بازگردد.

سرمربی استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه ای برای خرید بازیکنان جدید در نیم فصل را به باشگاه ارائه داده اید، گفت: در حال حاضر هیچ برنامه ای برای خرید بازیکن نداریم و با همین نفراتی که در اختیار داریم فصل را ادامه خواهیم داد زیرا اگر بخواهیم بازیکن بگیریم وتا آنها بخواهند با ما هماهنگ بشوند زمان زیادی طول می کشد.

علیرضا منصوریان در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا بازیکنی از شما جدا خواهد شد یا خیر گفت: با توجه به اینکه خریدی نخواهیم داشت بازیکنی هم از ما جدا نخواهد شد و ما با همین داشته هایمان که همه جوانان جویای نام هستند ادامه خواهیم داد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نبود ورویا غفوری می تواند برای استقلال دردساز شود، گفت: غفوری بازیکن بزرگی است ولی در حال حاضر مصدوم است و ما جوانانی را در اختیار داریم که آنقدر انگیزه دارند که بتوانند برای ما مفید واقع شوند.