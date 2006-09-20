مدير كل هماهنگي امور اقتصادي استانداري مازندران با بيان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در ساري افزود: اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 35 درصد افزايش داشته است.

حسن اسماعيلي ادامه داد: از 102 هزار تن توليد گندم، 80 هزار تن آن را اداره كل غله و 22 هزار تن را اداره كل تعاوني روستائي خريداري نمود.

وي تصريح كرد: از طريق حساب جام بانك ملت، 220 ميليارد ريال به صورت نقدي به 24 هزار كشاورز مازندراني گندم كار پرداخت شد.

اسماعيلي از مسئولين سازمان بازرگاني خواست تا از ورود گندم وارداتي جلوگيري نمايند. مدير كل هماهنگي امور اقتصادي استانداري مازندران پيش بيني كرد: سطح كشت گندم استان در سال آينده به 70 هزار هكتار افزايش يابد.